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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sivas mitinginde konuşma yapıyor - (11.05.2023)
Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: Serhat Zafer/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Bu sıradan bir seçim değil

3 saat önce

Kemal Kılıçdaroğlu seçim güvenliği ile ilgili olarak, "İlk kez bu kadar ciddi bir hazırlık yaptık" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Pazar günü yapılacak seçimin demokrasi adına hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü yapılacak seçimin sıradan bir seçim olmadığını belirterek, "Ya demokrasiyi getireceğiz ya da demokrasiyi tarihin çöp sepetine atacağız" ifadelerini kullandı.

Fox TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Daha önce 'Muhalefet gelirse darbe olur' dediler. Şimdi de kalkıp bunu farklı dille ifade ediyorlar. Erdoğan'ın da diğerlerinin de ifadeleri ürkütücü" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca konuya ilişkin "Biz gitmeyeceğiz" diye bir mesaj veriyorlar. Kimsiniz siz yahu? Nasıl gitmezsiniz, kendinizi halkın üstünde mi görüyorsunuz? Sandık kondu, oylama yapılacak, dolayısıyla siz de tıpış tıpış gideceksiniz. Bu kadar basit" ifadelerine yer verdi.

Devir teslim yerinin neresi olacağı sorusuna; "Onu Sayın Erdoğan belirler, ben değil. Niye olmasın? Demokrasilerde temel kuraldır. Birisi gelir birisi gider yani" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı, sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir" sözüyle ilgili, "Güzel. Sandıktan çıkacak her sonuç meşruysa bizim istediğimiz de odur. Demek ki ortada İçişleri Bakanı’nın dediği gibi bir darbe falan söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu.

"İlk kez bu kadar ciddi hazırlık yaptık"

14 Mayıs günü oy kullanılacak yerlerde gönüllü avukatlar bulunacağını belirten Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğine ilişkin, "Partimizde özel çalışmalar yapıldı, eğitimler verildi, denemeler yapıldı. İlk kez bu kadar ciddi bir hazırlık yaptık" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, mitinglerde 'çelik yelek' giymesine ilişkin soruya, "Pek çok kanaldan isimler geliyor, İçişleri'ne bildiriyoruz. Son 7-8 mitingden başlayarak güvenlik önlemlerinin artırıldığını görüyorum" dedi.

İnce'yi Ankara mitingine davet etti

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildikten sonra Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi mitinge davet etmek için aradığını ancak ulaşamadığını aktardı. "Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

ANKA / AI,ET

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