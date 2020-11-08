Kılıçdaroğlu: Bu bir devlet krizi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasıyla ilgili konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bakanın istifasını sosyal medyadan paylaşmasını ve ardından yaşanan belirsizlikleri "Devlet krizi" sözleriyle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu tepkisini "Bu şekilde bir istifa Cumhuriyet tarihimizde bir ilk. Bu bir devlet krizi" sözleriyle dile getirdi.

Partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "Topluma neden bilgi verilmiyor? Bir grup aman istifası kabul edilmesin diyor. Ama istifa eden neden çıkıp görüşlerini ifade etmiyor, neden istifa ettiğini anlatmıyor?" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aile şirketi midir?' diye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir aile tarafından mı yönetilecek bu ülke? Berat Bey neden istifa etti, devletin başında kim var?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir değerlendirmede bulunmamasının dikkat çekici olduğunu sözlerine ekleyen CHP lideri, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılarımız herkesin evinde görülebiliyor. İster fakir ister varlıklı olsun herkesin evinde görülebiliyor. Şu çok önemli; böyle bir tabloda ekonomiden hazineden merkez bankasından sorumlu olan, bütçesi parlamentoda görüşülen bir bakanın bu şekliyle istifası galiba bizim cumhuriyetimizde bir ilk."

Kılıçdaroğlu tepkisini, "Açıklama yapılmıyor. Neden? Toplum bilgilendirilmiyor. Neden? İstifa kabul edildi mi edilmedi mi o da belli değil. Bir grup ‘Aman istifası kabul edilmesin, tekrar görevinin başına dönsün’ diyor. İyi de istifa eden çıkıp neden kendi düşüncelerini ifade etmiyor. Hangi gerekçe ile istifa ettiğini ifade etmiyor?" sözleriyle sürdürdü.

Karamollaoğlu: Biraz garip bir gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu ile basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir gazetecinin Albayrak’ın istifasıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"İnşallah hayra vesile olur. Böyle bir inisiyatifin kullanılmış olması Sayın Berat Albayrak tarafından bence müspet bir gelişmedir. Ancak biraz garip bir gelişme. Herkes, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. İnşallah hayırlı olur. Belki de bu ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır."

Babacan: İflas açıklaması

Albayrak'ın istifasının "iflas açıklaması" anlamına geldiğini savunan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Dün gece yapılan açıklama aslında bir istifa açıklaması değil iflas açıklaması" dedi.

Deva lideri Ali Babacan

Partisinin 1. Olağan Bilecik İl Kongresi'nde konu ile ilgili açıklamalar yapan Babacan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. "Bu milletin kazandığı ne varsa teker teker tükettiler. MB'nin yedek akçelerini bir çırpıda harcadılar. Kendileri ve yandaşları dışında herkes fakirleşti, fakirleşiyor" diye konuşan DEVA Partisi lideri, "Bu yönetim anlayışıyla da ekonominin toparlanması artık mümkün görünmüyor. Bizi daha da yoksullaştıracak bu anlayış. Pazara, markere gittiğinizde hangi parayla neyi alabiliyorsunuz? Bütün bu tablonun tek bir sebebi var o da kötü yönetim. Açıkça söyleyelim bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi ve onun ortakları ülkemizi her konuda aşağı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Basın özgürlüğü vurgusu

Albayrak'ın istifasının bazı medya kuruluşları tarafından duyurulmamasının ülkedeki basın özgürlüğünün "içler acısı" durumunu da ortaya koyduğunu ifade eden Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin bir bakanı sosyal medya hesabından istifa mektubu paylaşıyor fakat basından çıt yok. İnsanlar sosyal medyadan bu haberi alıyorlar ne devlet basınında ne de hükümetin kontrol ettiği basında hiçbir şey yok belli ki talimat bekleniyor. Gerçekten sadece ekonominin değil basın özgürlüğünün de şu anda gelmiş olduğu nokta içler acısı.

"Metni gördüğümde 'Gerçek olamaz' dedim"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ı eleştirdi.

Ahmet Davutoğlu

Partisince düzenlenen, “Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli” tanıtım toplantısında konuşan Davutoğlu, "Devlet teamülleri ve basın özgürlüğü açısından ciddi bir hicap duydum" diye konuştu.

Davutoğlu, "Metni gördüğümde 'Gerçek olamaz' dedim. Böyle bir istifa olamayacağı için değil, Bakanlık makamına gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanmasına inanamadığım için. İlkokul düzeyinde bir Türkçedir. Bir aydın olarak da hicap duydum. Bu Türkçeyle bırakın bakanlık idare etmeyi, küçük bir kurum bile yönetilemez" dedi.

Davutoğlu da Babacan gibi, Albayrak'ın istifasının bazı medya kuruluşları tarafından duyurulmamasını eleştirdi.

"Bakan istifa ediyorsa birinci muhatabı Türkiye kamuoyudur. Bilgilendirmesi gereken de özgür basındır. Ortada bir metin dolaşıyor, ne teyidi var ne tekzibi var. Demokrasilerde böyle şey olmaz" diye konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Başınızı iki elinizin arasına alın ve düşünün. Bakanlar bunu yaparsa, yarın hangi mevkide bulunan kimlerin, nasıl davranacağı bilinemez. Türkiye Cumhuriyeti bir aşiret devleti de değildir, kabile devleti de değildir” dedi.

HDP'den Erdoğan'a istifa çağrısı

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya davet etti.

Erken seçim vurgusu yapılan açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya çağırıyoruz. Türkiye’yi selamete götürecek tek yol derhal seçime gitmektir" denildi.

Akşener’den video mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı.

İYİ Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasından 53 saniyelik görüntülere yer verilen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Bu aziz millet senin ona reva gördüğü bu yokluğu, bu zorluğu hak etmiyor. Milletin sabrı artık tükeniyor. Atılacak adımlar belli. Sen sadece seçimini yapacaksın. Ya söylediklerimi yapıp ülkeye nefes aldıracaksın ya da bu kafayla devam edip ülkeyi uçuruma sürükleyeceksin. Ya milletin sesini duyup derdini çözeceksin ya da danışmanlarını dinleyip sefa süreceksin. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" dedi.

DW/TY,BÖ

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