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PolitikaKıbrıs

Kıbrıs'ta yol gerginliği: BM'den Türk tarafına kınama

2 saat önce

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, Barış Gücü görevlilerine karşı "Kıbrıslı Türk personel" tarafından gerçekleştirilen saldırıları ve araçlara verilen zararı kınadığını duyurdu. AB yetkilisi Michel de kınama mesajı yayınladı.

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Lefkoşa
LefkoşaFotoğraf: Diego Cupolo/Zuma/imago images

Kuzey Kıbrıs hükümetinin, Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyü ile Yiğitler köyünü birbirine bağlamak için başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM ve Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında gerginliğe sebep oldu. 

Kuzey Kıbrıs medyasında yer alan haberlere göre, BM Barış Gücü görevlilerinin inşaatı engellemeye çalışması üzerine BM görevlileri ile Kıbrıslı Türk personel arasında gerginlik yaşandı. İsminin gizli kalması koşuluyla AFP'ye konuşan bir kaynak, BM'ye ait bir aracı yoldan çekmek için bir traktörün kullanıldığını ve üç BM aracında büyük hasar meydana geldiğini öne sürdü.

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü  tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayın "BM Barış Gücü görevlilerinin bölgedeki izinsiz inşaat çalışmalarını engellediği sırada Pile yakınlarındaki ara bölgede meydana geldiği" ve "saldırıyı Kıbrıs Türk tarafının personelinin gerçekleştirdiği" kaydedildi.

Açıklamada, "BM Barış Gücü görevlilerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne verilen zararlar kabul edilemezdir; uluslararası hukuk kapsamında ciddi bir suç teşkil etmektedir ve yasalar çerçevesinde sonuna kadar kovuşturulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Türk tarafına, misyonun BM ara bölgesi içerisindeki yetkilerine saygı göstermesi, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınması ve tüm personel ve makinelerini derhal ara bölgeden çekmesi çağrısında bulunulan açıklamada, misyonun durumu yakından takip edeceği ve bölgedeki sakinlik ve istikrarın korunmasını sağlama konusundaki kararlılığını sürdüreceği kaydedildi.

AB ve Güney Kıbrıs'tan kınama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Pile'de BM Barış Gücü görevlilerine yönelik Kıbrıslı Türk personelin gerçekleştirdiği saldırıyı "sert şekilde kınadığını" duyurdu. Michel, "Barışı koruyanların güvenliğinin sağlanmasının ve tansiyonu düşürmenin" öncelik olmayı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de Türk tarafını "işgal altındaki Arsos köyünü ilerideki yasa dışı askeri karakola" bağlayan bir yol inşa ederek Pile'de yeni "oldu bittiler" yaratmaya çalışmakla suçladı. Sözcü, bunun "mevcut durumu ihlal etmeye yönelik çok ciddi bir girişim olduğunu" söyledi.

Ertuğruloğlu: BM Türk dostu bir örgüt değil

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı ise projenin tamamlanacağını duyurdu. BRT'ye konuşan Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Türkü dostu bir örgüt olmadığını" savundu ve "Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz, bu yol projesi kesinlikle tamamlanacak" şeklinde konuştu. Ertuğruloğlu, bu projenin son derece insancıl bir proje olduğunu ve herhangi bir art niyet içermediğini vurguladı.

dpa,AFP,DW/BÖ,JD

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