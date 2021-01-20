 Kıbrıs′ta görüşmeler Mart′ta başlıyor | AVRUPA | DW | 27.01.2021

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AVRUPA

Kıbrıs'ta görüşmeler Mart'ta başlıyor

Kıbrıs'ta müzakerelerin 3,5 yıllık aranın ardından Mart ayının ilk haftasında yeniden başlayacağı bildirildi. New York'taki görüşmelere Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin yanında AB de gözlemci olarak katılacak.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Tatar ve Anastasiadis Kasım ayında tanışma görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Tatar ve Anastasiadis Kasım ayında tanışma görüşmesi gerçekleştirmişti.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'ta BM himayesindeki müzakerelerin Mart ayı başında başlatılacağını bildirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na (CNA) konuşan Hristodulidis, görüşmenin Mart ayının ilk haftasında New York'ta gerçekleşmesinin planlandığını, görüşmenin tam tarih ve yeri ile ilgili son kararı, koronavirüs salgınındaki durumu da dikkate alarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in vereceğini kaydetti.

Hristodulidis, BM'nin Mart'ın ilk haftasıyla ilgili iki ayrı tarih üzerinde durduğunun da kendilerine bildirildiğini söyledi.

Geçen hafta Brüksel'de temaslarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kıbrıs müzakerelerinin Şubat ayı sonu ya da Mart başında gerçekleşeceğini ve Avrupa Birliği'nin görüşmelerde gözlemci olarak yer alacağını bildirmişti.

Türkiye "iki devletli çözüm" diyor

Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katıldığı son görüşmeler 2017 yılında sonuç alınamayarak sona erdirilmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres geçen hafta yaptığı açıklamada Ada'da on yıllarca süren statükonun ardından sahada "geri dönüşü imkansız olabilecek değişimler yaşandığı"na işaret ederek görüşmelerin gecikmeksizin başlatılması gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye Ada'da federasyona yönelik görüşmelerin şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandığını ve artık iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini savunuyor.

DW,rtr/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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