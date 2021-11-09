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Kıbrıs

Kıbrıs, Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adası. 1974'ten beri kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüştür.

Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından tanınmaktadır. Kuzeydeki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nin bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. DW Türkçe'nin Kıbrıs ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

FILE - In this Sunday, Sept. 10, 2017 file photo, migrants from Syria walk towards a refugee camp at Kokkinotrimithia, outside of the capital Nicosia, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' interior ministry says on Monday, Oct. 23, 2017, larger European Union member states should take on a fairer share of the burden by accepting more migrants for resettlement from other partners on the bloc's fringes that first receive them. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi 09.11.2021

Güney Kıbrıs, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısı yaparak önlemlerin artırılacağını açıkladı. Rum yönetimi sınıra elektronik gözlem sistemi kurmak için İsrail ile anlaşma imzalamıştı.
In this photo provided by the Greek National Defence, a French Tonnerre helicopter carrier, rear left is escorted by Greek and French military vessels during a maritime exercise in the Eastern Mediterranean, Thursday, Aug. 13, 2020. Greece's prime minister warmly thanked France for its decision to boost its military presence in the eastern Mediterranean, where Greek and Turkish warships are closely shadowing each other over a Turkish energy exploration bid in waters Athens claims as its own. (Greek National Defence via AP) |

Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi 03.11.2021

Aralarında Kıbrıs, Yunanistan, ABD ve Fransa'nın da bulunduğu sekiz ülke Doğu Akdeniz'de enerji güvenliğini sağlama senaryolarının tatbik edildiği askeri tatbikat düzenledi.
Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, welcomes Germany's Chancellor Angela Merkel before their meeting at Maximos Mansion in Athens, Greece, Friday, Oct. 29, 2021. Germany's outgoing Chancellor Angela Merkel is on a two-day visit to the country whose financial crisis marked much of her tenure and Germany's relationship with Europe. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Merkel: Türkiye ile makul bir ilişki kurmak zorundayız 29.10.2021

Merkel Atina’ya son resmi ziyaretinde Türkiye ile tüm sorunlara rağmen makul bir ilişki kurmak zorunda olduklarını belirtti. Mitsotakis de yapıcı ilişki istediklerini ancak kırmızı çizgilerin aşılamayacağını kaydetti.
07.09.2016 Migrants from Syria wait in the line after arriving at a refugee camp from Pyrgos village in Paphos district to Kokkinotrimithia outside the capital Nicosia, Cyprus, on Wednesday, Sept. 7, 2016. The 55 migrants were transferred to the reception camp after authorities found them on a rocky coastline in the island's northwest. (AP Photo/Petros Karadjias) |

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye "sığınmacılar" suçlaması 28.10.2021

Güney Kıbrıs, Türkiye'yi sığınmacıların Ada'ya geçişini engellememekle suçladı. İçişleri Bakanı, sığınmacılar için "Yürüyerek gelmiyorlar. İstanbul'dan uçakla geliyorlar" dedi.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis delivers his speech after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Türkiye'ye mesaj: İttifaklarımızı kurduk, güvendeyiz 27.10.2021

Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail ile işbirliğini geliştiren, Fransa ve ABD ile savunma anlaşmalarına imza atan Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye "İttifaklarımızı kurduk, çizgilerimizi çok net şekilde çizdik" mesajı verdi.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks to the media during his and Serbia's Foreign Minister Nikola Selakovic joint news conference following their talks in Moscow, Russia, Friday, April 16, 2021. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says Moscow will order 10 U.S. diplomats to leave Russia in a retaliatory response to the U.S. sanctions. Lavrov also said Moscow will add eight U.S. officials to its sanctions list and move to restrict and stop the activities of U.S. nongovernmental organizations from interfering in Russia's politics. (Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

Rusya'dan Kıbrıs açıklaması: Federasyondan yanayız 21.10.2021

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıslı Rum mevkidaşıyla görüşmesi sonrasında, Maraş‘ın açılması kararını "yıkıcı ve kabul edilemez" bir adım olarak niteledi. Lavrov, Kıbrıs'ta çözümün federasyondan geçtiğini söyledi.
April 20, 2019 - Nicosia, Cyprus - On April 22 2019, the Selimiye mosque and the Phaneromeni Church rise on opposite sides of the capital city of Cyprus, Nicosia, or Lefkosa in Turkish, which remains divided by a United Nations green line following the 1974 occupation of Turkish forces in Northern Cyprus. Today, it is a dynamic city with Turkish Cypriots living in it s northern half and Greek Cypriots living in the southern half. While reunification talks continue, many Cyprus citizens and tourists cross the buffer zone on a daily basis to conduct business and shopping. Nicosia Cyprus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20190420_zaa_n230_1585 Copyright: xDiegoxCupolox

Kuzey Kıbrıs'ta video skandalı: Siyasi kriz büyüyor 21.10.2021

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında sosyal medyaya sızdırılan özel bir video, Ada'nın kuzeyindeki kirlenmeyi gözler önüne serdi. Uzun süredir siyasi krizlerle boğuşan ülke yeni bir döneme girdi.
HANDOUT - 21.10.2020, Zypern, Nikosia: Abdel Fattah al-Sisi (l-r), Präsident von Ägypten, Nikos Anastasiades, Präsident von Zypern, und Kyriakos Mitsotakis, Ministerpräsident von Griechenland, begrüßen sich per Ellbogen-Check zu einem gemeinsamen Treffen. Die Staats- und Regierungschefs von Zypern, Ägypten und Griechenland treffen sich zu Gesprächen über engere Beziehungen und eine verstärkte Zusammenarbeit unter anderem in Energiefragen nach der Entdeckung von Gasvorkommen im östlichen Mittelmeerraum. Foto: Stavros Ioannidis/Cypriot Interior Ministry Press & Information Office/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full +++ dpa-Bildfunk +++

Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'dan Türkiye'ye kınama 19.10.2021

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Mısır, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuka aykırı eylemlerini" kınadı. Yunan Başbakan, Türkiye'nin bölge barışına tehdit oluşturduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıslılara yasak listesi iddiası 13.10.2021

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye yönelik yasaklılar listesi oluşturduğu iddia ediliyor. Son olarak gazeteci Ali Kişmir, İstanbul Havalimanı'nda 'güvenlik gerekçesiyle' alıkonularak, sınır dışı edildi.

DW Haber - 13.10.2021 13.10.2021

Eski TÜGVA yöneticisi: Gülencilerin devlete adam yerleştirdiğini söylüyorduk, şimdi TÜGVA yapıyor. Kuzey Kıbrıslı 42 kişiye Türkiye yasağı iddiası. Eski MİT müsteşar yardımcısından "siyasi cinayetler" uyarısı. Taksi sorunu yabancı turiste uzandı
NICOSIA, CYPRUS: Self-declared Turkish Republic of Northern Cyprus flag is situated on the five finger mountains in the Turkish part of Nicosia, 04 March 2004. in the divided Mediterranean island of Cyprus.Turkish Cypriot leader Rauf Denktash arrived to Turkish capital Ankara for one-day visit. Hundreds of supporters - members of several parties from across the political spectrum- were waiting for Turkish Cypriot leader Rauf Denktash at the airport to voice their backing. Cyprus is Turkish and it will stay Turkish. Holds on Denktash, wake up Turkey , chanted the demonstrators. We will not leave Cyprus to Greek Cypriots , read one of their banners. A three kilometre-long ( nearly two mile ) queue of vehicles, draped in flags of Turkey and Denktash' self-styled Turkish Republic of Northern Cyprus ( TRNC ), formed along the road outside airport, 04 March 2004. Copyright: Getty Images/AFP

Kuzey Kıbrıs'ta hükümet istifa etti 13.10.2021

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner, canlı yayında hükümetin istifa ettiğini duyurarak en erken zamanda seçimlere gidilmesini istedi.
26.08.2020,Türkei/Griechenland Der US-Zerstörer «USS Winston S. Churchill» (hinten, l) führt zusammen mit den türkischen Kriegsschiffen «TCG Barbaros» (vorne) und «TCG Burgazada» ein gemeinsames Manöver im östlichen Mittelmeer durch. Die USA hatten erst in dieser Woche auch Manöver mit der griechischen Marine durchgeführt. Foto: Uncredited/Turkish Defense Ministry/AP Pool/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Doğu Akdeniz'de yine "kıta sahanlığı" gerilimi 04.10.2021

Türkiye'nin Güney Kıbrıs adına Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Nautical Geo adlı araştırma gemisini Türk kıta sahanlığını ihlâl ettiği gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırdığı bildirildi.
FILE - In this Sunday, Oct. 15, 2017 file photo, a man sits on a beach as a drilling platform is seen in the background outside from Larnaca port, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' energy minister says ExxonMobil has discovered the third-biggest gas deposit in the world in the last two years. Announcing the results on Thursday, Feb. 28, 2019, of exploratory drilling, Energy Minister Georgios Lakkotrypis said the world class discovery offers proof of the potential for more hydrocarbon discoveries in waters off the east Mediterranean island nation that could become an alternative energy source for Europe. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Kıbrıs Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de keşif faaliyetine başladı 03.10.2021

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin yaptığı uyarılara rağmen Limasol'un güneyinde araştırma gemisinin faaliyetlerini başlattı. Gemi, zeminin Girit'e bir doğal gaz boru hattı inşasına uygun olup olmadığını araştırıyor.
Schild auf Türkisch Türkische Republik Nordzypern in Nordzypern. Russland und seine Beziehungen zu Nikosia, Ankara und Nordzypern. Das Foto hat unser Korrespondent in Nikosia (Zypern) Vladimir Izotov im August 2012 gemacht.

Alman mahkemesi: Kuzey Kıbrıs AB'ye dahil değil 01.10.2021

Almanya'da mahkeme, çocukları Kuzey Kıbrıs'ta okuyan bir aileye çocuk para yardımı ödenmesini reddetti. Mahkeme, Kuzey Kıbrıs'ın fiilen AB'nin bir parçası olmadığına işaret etti.
01.12.2016 Nikos Hristodoulidis, Aussenminister Zyperns

Hristodulidis: Türkiye yeni Osmanlı siyaseti güdüyor 29.09.2021

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hristodulidis Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da yeni Osmanlı siyaseti gütmekle suçladı. Hristodulidis "Türkiye’yle sorunu olmayan tek bir ülke yok" dedi.
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