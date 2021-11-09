Kıbrıs, Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adası. 1974'ten beri kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünmüştür.

Güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından tanınmaktadır. Kuzeydeki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nin bağımsızlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. DW Türkçe'nin Kıbrıs ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.