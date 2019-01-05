Kürtler ABD'den açıklama bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceği açıklamasının ardından Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın "IŞİD tamamen yenilene kadar çekilmeyeceğiz" sözleri kafalarda karışıklık yarattı.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Rojava özerk bölgesinin sözcüsü Bedran Çiya Kurd, ABD'nin tutumundaki herhangi bir değişiklik konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirterek Bolton'ın son ifadeleri ile ilgili muallakta kaldıklarını söyledi. Associated Press haber ajansına konuşan Kurd, "Resmi ya da doğrudan bir bilgilendirme yapılmadı. Duyduklarımız, medyaya verilen demeçlerden ibaret" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Pazar günü İsrail ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan birliklerinin IŞİD yenilene ve müttefik Kürtler korumaya alınana kadar çekilmeyeceği mesajını vermişti.

"Türkiye IŞİD'den daha büyük bir tehdit"

Suriyeli Kürt yetkili Bedran Çiya Kurd, "Türkiye'nin Kürt varlığı için IŞİD ve diğer tüm uluslararası terör örgütlerinden daha büyük bir tehdit oluşturduğunu" da ileri sürdü.

Bolton Pazar günü yaptığı açıklamada ayrıca, Kürtlere "dayanmaları ve müzakerelere devam etmesi için ABD'ye zaman tanımaları" çağrısı yapmış, "Kürtlerin, dostlarının kim olduğunu bildiklerini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Rusya faktörü

Trump'ın Suriye'den çekilme açıklamasının ardından, Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı Esad rejiminden destek isteyen Kürtler, Rusya nezdinde girişimlerde bulunmuştu.

Aralarında Bedran Çiya Kurd'un da bulunduğu bir Kürt heyet Aralık ayında Moskova'da Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulunmuş, bu görüşmelerde Kürtler Rusya'dan Esad rejimiyle diyalog için arabuluculuk yapmasını istemişti. Bedran Çiya Kurd, Moskova'nın arabuluculuğu kabul ettiğini belirterek Esad ile "ABD karşı çıksa bile" anlaşmaya kararlı olduklarını belirtmişti.

DW,AP/BK,HT

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