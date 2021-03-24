 Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 28.03.2021

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TÜRKİYE

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Ankara'da otomobilde uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan AKP çalışanı Hamza Kürşat Ayvatoğlu arkadaşlarının ifadesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Sembol fotoğraf

Sembol fotoğraf

AKP Genel Merkezi eski büro çalışanı olduğu belirtilen Hamza Kürşat Ayvatoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun yeniden gözaltına alındığı belirtildi. 

Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D, M.Y.M, D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanmasi ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir" denildi. 

Serbest bırakılmıştı

Ayvatoğlu arkadaşları ile birlikte bulunduğu otomobilde kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından, "uyuşturucu madde kullanmak” ve "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından 2 gün önce gözaltına alınmıştı.

Ayvatoğlu, ilk ifadesinde kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu, arkadaş ortamında taklit amaçlı uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi eğlendiklerini, görüntülerinin de o esnada haberi olmadan çekildiğini söyledi. Gözaltı süresi dolan Ayvatoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşten çıkarıldı

AKP Genel Başkan Yardımcısı İzmir milletvekili Hamza Dağ Ayvatoğlu'nun danışmanı olduğu iddiası üzerine bir açıklama yaparak bunun doğru olmadığını belirtmiş ve iş akidinin fesh edildiğini açıklamıştı.

Ayvatoğlu kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu iddia etmesi üzerine sosyal medyada #pudrasekeri  etiketi ile mizah konusu oldu.

DHA, DW / SSB, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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