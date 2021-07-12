Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Küba, Karayipler'de ada ülkesi. Batısında Meksika ve Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları ve Jamaika, güneydoğusunda ise Haiti ve Dominik Cumhuriyeti uzanır. Nüfusu 11 milyon 200 bindir. Başkenti Havana'dır.
DW Türkçe'nin Küba ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından uluslararası diplomasi karıştı. ABD ve Güney Amerika ülkeleri Guaido’ya destek açıklarken, Türkiye ve Küba Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteklerini açıkladı.