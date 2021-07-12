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Küba

Küba, Karayipler'de ada ülkesi. Batısında Meksika ve Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları ve Jamaika, güneydoğusunda ise Haiti ve Dominik Cumhuriyeti uzanır. Nüfusu 11 milyon 200 bindir. Başkenti Havana'dır.

DW Türkçe'nin Küba ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Plainclothes police detain an anti-government protester during a protest in Havana, Cuba, Sunday, July 11, 2021. Hundreds of demonstrators went out to the streets in several cities in Cuba to protest against ongoing food shortages and high prices of foodstuffs, amid the new coronavirus crisis. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Küba'da kitlesel protesto gösterileri 12.07.2021

Küba'da binlerce kişi ekonomik kriz ve yaşam koşullarını protesto için sokağa çıktı. Devlet Başkanı, Kübalıları "devrimi savunmaya" çağırırken ABD göstericilere polis müdahalesini kınadı.
Raul Castro, first secretary of the Communist Party and former president, waves to members at the VIII Congress of the Communist Party of Cuba's opening session, as Cuban President Miguel Diaz-Canel, right, applauds at the Convention Palace, in Havana, Cuba, Friday, April 16, 2021. (Ariel Ley Royero/ACN via AP)

Küba’da "Castro dönemi" sona eriyor 17.04.2021

Küba Devrimi’nin efsanevi lideri Fidel Castro’nun kardeşi Raul Castro, Küba Komünist Partisi’nin merkez komitesi birinci sekreterlik görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Shoppers wait in the street to enter a store in front of images of Cuba's late President Hugo Chavez and Argentine-born Ernesto Che Guevara in Havana, Cuba, Wednesday, Oct. 28, 2020. The U.S. election comes at a critical time for the island 90 miles from U.S. shores, where Cuba has managed to keep COVID-19 cases and deaths in check, but a halt on international tourism has starved it of an important cash line. (AP Photo/Ramon Espinosa)

Küba yeniden ABD'nin terör listesinde 12.01.2021

ABD Başkanı Trump Küba'yı yeniden "terörü destekleyen ülkeler" listesine aldı. Küba yönetimi karara "ikiyüzlü ve sinik" sözleriyle tepki gösterdi.

A woman, wearing a protective face mask, walks past a placard showing a handshake between two hands representing the Chinese and the Italian national flags after a decree orders for the whole of Italy to be on lockdown in an unprecedented clampdown aimed at beating the coronavirus, in Milan, Italy March 10, 2020. Plackard reads The enemy is the virus, not the people. Come on China! . REUTERS/Flavio Lo Scalzo

İtalya’ya koronavirüs yardımı: Çin’den maske, Vietnam'dan test kiti 25.03.2020

Koronavirüsle mücadele eden İtalya’ya Çin, Rusya, Vietnam tıbbi malzeme, Küba ise doktor gönderdi. Tıbbi malzeme gönderen Almanya’nın yardımları ise gecikti.

21.12.2019 *** Tourism Minister Manuel Marrero Cruz, named as the country's first prime minister, a role created by the new constitution, gestures during the ordinary session of the National Assembly in Havana, Cuba, December 21, 2019. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

Küba'nın 43 yıl sonra yine başbakanı var 22.12.2019

Küba’da 43 yıl sonra ilk kez başbakanlık görevine bir isim geldi. 15 yıldır turizm bakanlığı yapan Manuel Marrero parlamento tarafından başbakanlığa seçildi.
Former Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva gestures behind a banner reading Lula is innocent after being released from prison, in Curitiba, Brazil November 8, 2019. REUTERS/Rodolfo Buhrer

Brezilya eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı 09.11.2019

Brezilya’da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu bulunan eski devlet başkanı Lula serbest bırakıldı. Arjantin, Küba ve Venezuela devlet başkanları tahliyeyi memnuniyetle karşıladı.
14.04.2019, Kolumbien, Cucuta: Mike Pompeo (r), Außenminister der USA, und Ivan Duque, Präsident von Kolumbien, sprechen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz. US-Außenminister Pompeo will bei seiner Reise durch Lateinamerika eine Allianz gegen Venezuelas umstrittenen Präsidenten Maduro formen. Foto: Rafael Hernandez/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Pompeo’dan Küba ve Rusya’ya Maduro uyarısı 15.04.2019

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya ve Küba’yı Venezuela’da Devlet Başkanı Maduro’ya destek vermeye devam etmemeleri yönünde uyardı. Pompeo, Maduro’ya da insani yardımların ülkeye girişine izin vermesi çağrısında bulundu.
+++ Achtung: Verwendung uur zur aktuellen Berichterstattung über den Wettbewerb! +++ A two-year-old Honduran asylum seeker cries as her mother is searched and detained near the U.S.-Mexico border on June 12, 2018 in McAllen, Texas. They had rafted across the Rio Grande from Mexico and were detained by U.S. Border Patrol agents before being sent to a processing center. The following week the Trump administration, under pressure from the public and lawmakers, ended its contraversial policy of separating immigrant children from their parents at the U.S.-Mexico border. Although the child and her mother remained together, they were sent to a series of detention facilities before being released weeks later, pending a future asylum hearing.

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri 12.04.2019

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.
24.02.2019, Kuba, Havana: Miguel Diaz-Canel (l), Präsident von Kuba, wirft nach seiner Frau Lis Cuesta seinen Stimmzettel im Rahmen eines Referendums in die Wahlurne. In Kuba hat das Referendum über eine neue Verfassung begonnen. Sollte der Entwurf bestätigt werden, wird in der Verfassung erstmals der Begriff des privaten Besitzes verankert. Foto: Ramon Espinosa/AP POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Kübalılar yeni anayasayı onayladı 26.02.2019

Kübalılar ülkenin yeni anayasasını onayladı. Yeni anayasa yabancı yatırımlar ve özel mülkiyet alanında da düzenlemeler getiriyor.

BUDAPEST, HUNGARY â€“ FEBRUARY 11: US Secretary of State Mike Pompeo appears with Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto (not pictured) at the foreign ministry on February 11, 2019 in Budapest, Hungary. They were expected to discuss energy issues and the debate over Huawei, the Chinese telecommunications company whom the U.S. accuses of stealing trade secrets and violating Iran sanctions. Afterward, Secretary Pompeo was scheduled to meet with Hungarian PM Viktor Orban. (Photo by Laszlo Balogh/Getty images)

ABD'den Venezuela uyarısı: Harekete geçeceğiz 24.02.2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD'nin Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçeceğini" söyledi.

Türkiye'den Venezuela’ya destek 24.01.2019

Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından uluslararası diplomasi karıştı. ABD ve Güney Amerika ülkeleri Guaido’ya destek açıklarken, Türkiye ve Küba Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya desteklerini açıkladı.

Küba devrimi 60 yaşında 02.01.2019

Küba'nın devrimci lideri Fidel Castro'nun önderliğinde başlayan ve 1 Ocak 1959'da dönemin eski devlet başkanı Batista'nın ülkeden kaçmasıyla kazanılan zafer anılıyor. O tarihten sonra Castro ve yandaşları Küba'da sosyalizm ilkelerine dayalı bir ulus inşa etti.
Members of a military agency that transports valuables put gold bars into an armored vehicle to be taken to Venezuela's Central Bank, at the Carlota military airport in Caracas, Venezuela, Thursday, March 1, 2018. Since January, Venezuela's central bank has accumulated 3.7 tons of gold from the Orinoco mining belt in southern Bolivar state, which is almost half of the 8.5 tons dispatched in all of 2017. (AP Photo/Ariana Cubillos) |

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı 01.11.2018

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ve Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararlarının alındığını açıkladı.
02.06.2018 A general view of the Cuban National Assembly s session at the plenary hall of the Convention Center of Havana, Cuba, 02 June 2018. The session of the National Assembly of Cuba that will appoint the commission in charge of reforming the Caribbean country s constitution to adapt it to the current reality of the island but without modifying the political system, began today in the Cuban capital. Cuban Parliament opens process to reform the Constitution !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMarcelinoxVßzquezx CL04 20180602-636635608432008104

Küba parlamentosu komünizmi anayasadan çıkardı 23.07.2018

Özel mülkiyete izin veren "komünizm" kavramının yer almadığı yeni Küba Anayasası parlamentoda onaylandı. Anayasa kamuoyunda tartışıldıktan sonra referanduma sunulacak.
02.06.2018 A general view of the Cuban National Assembly s session at the plenary hall of the Convention Center of Havana, Cuba, 02 June 2018. The session of the National Assembly of Cuba that will appoint the commission in charge of reforming the Caribbean country s constitution to adapt it to the current reality of the island but without modifying the political system, began today in the Cuban capital. Cuban Parliament opens process to reform the Constitution !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMarcelinoxVßzquezx CL04 20180602-636635608432008104

Komünizm Küba anayasasından çıkarılıyor 22.07.2018

Küba'nın yeni anayasasında "komünizm" kavramı yer almayacak. Yeni anayasa tasarısı devlet başkanına yaş haddi getiriyor, görev süresini de sınırlıyor.
18.05.2016++++++Kuba1: Oldtimer in Kuba, Havana , La Habana (c) DW/B. Sezen

Küba’ya yolculuk 14.06.2018

Son yıllarda giderek daha fazla turist çekmeye başlayan Küba hakkında bilinmeyen pek çok şey var. İşte Atlas Okyanusu ile Karayip Denizi arasındaki bu gizemli adada yapabilecekleriniz…
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