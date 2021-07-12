Küba, Karayipler'de ada ülkesi. Batısında Meksika ve Bahamalar, güneyinde Cayman Adaları ve Jamaika, güneydoğusunda ise Haiti ve Dominik Cumhuriyeti uzanır. Nüfusu 11 milyon 200 bindir. Başkenti Havana'dır.

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