"Küçük Almanya seçiminden" Scholz'a büyük uyarı

Almanya'da en kalabalık eyalet KRV'de Pazar günü yapılan seçimlerde Başbakan Olaf Scholz'a "uyarı" niteliğinde bir sonuç çıktı. Tuncay Yıldırım'a göre KRV seçimleri Berlin'i sarsmadı ama titretti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: WPA Pool/Getty Images

Almanya'da bir eyalet seçimi daha geride kaldı. 18 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) halk eyalet parlamentosunun yeni üyelerini belirlemek için Pazar günü sandığa gitti.

Sessiz sedasız geçen seçimlerde, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Parti'si (SPD), KRV'de büyük bir hezimet yaşayınca sonuç büyük ses getirdi. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre SPD oyların sadece yüzde 26,7'sini alabildi. Bu Sosyal Demokratların, ülke tarihi boyunca bu eyalette aldığı en düşük oy oranı anlamına geliyor.

Tuncay Yıldırım Fotoğraf: privat

CDU ve Yeşiller'de zafer sevinci

Federal düzeyde muhalefette olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise SPD'nin aksine bir zafer yaşadı. KRV'de 2017'den beri, Hür Demokrat Parti (FDP) ile iktidarı paylaşan CDU, yüzde 35,7 oy oranıyla bu seçimin de galibi oldu.

Eylül ayında gerçekleşen Federal Meclis seçiminde kilit parti konumuna gelen ve Scholz önderliğinde kurulan koalisyon hükümetine dahil olan Yeşiller, benzer başarıyı KRV'de de ortaya koydu.

SPD ve FDP'nin önemli oranlarda oy kaybetmesi bu seçimde yüzde 18,2 oy alan Yeşiller'in yıldızını parlattı. Federal seçimlerden sonra olduğu gibi KRV seçiminin ardından da Yeşiller eyalette kilit parti olarak ortaya çıkıyor.

Bundan sonraki süreci büyük oranda Yeşiller belirleyecek, zira onlar olmadan hükümetin kurulması zor.

Seçimi birinci tamamlayan CDU'nun, olası bir koalisyon için kapısını ilk olarak çalacağı parti de elbette Yeşiller olacak.

Berlin'e verilen mesaj

Ancak kurulacak hükümetle ilgili olarak eyalet başkenti Düsseldorf'a çevrilen gözler sadece KRV'den değil.

Federal başkent Berlin'de de gelişmeler takip ediliyor. En kalabalık eyalet olması nedeniyle KRV'nin ülke siyasetinde de gözle görülür bir ağırlığı var. Bu yüzden KRV'deki seçimler, "Küçük Almanya Federal Meclis Seçimi" olarak tanımlanır.

Berlin'de en çok merak edilen ise Başbakan Scholz'un partisinin KRV'de yaşadığı seçim yenilgisinin Federal Hükümete etkisinin ne denli büyük olacağı.

Elbette hükümeti sarsacak denli olmayacak bu etki. Ama bir "Titreme" de oldu. Zira KRV'deki sonuçların sorumlusu olarak bizzat SPD'li Başbakan Olaf Scholz gösteriliyor. Scholz'un Ukrayna savaşı karşısında takındığı "Çekimser" tutum en çok eleştirilen husus. Seçmenin Başbakanı bu kararsızlığından dolayı KRV'de cezalandırıldığına inanılıyor. Yani ülkenin en kalabalık eyaletinden Scholz'a önemli bir mesajdı bu seçim sonuçları. Scholz'un bundan sonra izleyeceği siyasette bu tarihi hezimetin etkilerini mutlaka göreceğiz.

Buna karşın Yeşiller'li Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ana muhalefet partisi CDU lideri Friedrich Merz'in Ukrayna meselesinde Başbakan Scholz'un aksine kesin ve kararlı tutum sergilemeleri de KRV'deki seçimlerde etkili oldu. Seçmen kararsız ve çekimser Başbakanın partisine değil, kararlı ve açık olan Dışişleri Bakanının ve muhalefet liderinin partilerine destek vererek, KRV'de SPD'ye "dur", Yeşiller ve CDU'ya ise "geç" demiş oldu.