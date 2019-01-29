Köln'de zehirli glikoz nedeniyle üç eczane kapatıldı

Köln'de 28 yaşında hamile bir kadına bir eczaneden verilen glikozun kadını zehirlemesi ve hem anne hem de sezaryanle alınan bebeğinin ölmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında üç eczane kapatıldı.

Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü toplum sağlığını korumak adına önleyici bir önlem aldıklarını açıkladı.

Köln Savcılığı yapılan otopside anneye verilen glikozun hem anne hem de bebekte organ yetmezliğine yol açtığını açıkladı. Soruşturmada olaydaki kasıt ve ihmal olasılıkları araştırılıyor.

Glikozun alındığı eczane

Hamlilelikte 24-28'inci haftalar içinde hamilelikte meydana gelen şeker hastalığını saptamak için şeker yükleme testi uygulanıyor. Anne adayına bu testte 50 gram glikoz içiriliyor.

Köln Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, hamile kadına verilen glikoza toksin, yani zehir karıştığının tahmin edildiğini duyurmuştu. Gebelik sırasında diyabet taraması için kullanılan glikozun Köln'ün Longerich semtindeki Heilig-Geist Eczanesi'nden alındığı tespit edilmişti.

dpa/SSB, HT

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