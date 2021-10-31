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Köln, Almanya'da kent. Bir milyonu aşan nüfusuyla Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin en kalabalık kentidir.
Roma İmparatorluğu döneminde kurulan şehir, M.S. 50'nci yılda aldığı beratla şehir statüsü kazandı. Ekonomik ve kültürel faaliyetleriyle uluslararası öneme sahiptir. DW Türkçe'nin Köln ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Almanya'da eşcinsel, trans veya non-binary olmak nasıl bir şey? Meet the Germans’ın bu haftaki bölümünde Rachel Stewart, gökkuşağı bayrağını dalgalandırıyor ve Almanya'daki queer tarihine, LGBTQİ+ hakları ve Onur Hareketi’ne ışık tutuyor.
DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.