Almanya’da queer olmak | "Hâlâ eşcinsel erkekler için kan bağışı yasağı var"

Almanya'da eşcinsel, trans veya non-binary olmak nasıl bir şey? Meet the Germans’ın bu haftaki bölümünde Rachel Stewart, gökkuşağı bayrağını dalgalandırıyor ve Almanya'daki queer tarihine, LGBTQİ+ hakları ve Onur Hareketi’ne ışık tutuyor.