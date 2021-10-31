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Köln

Köln, Almanya'da kent. Bir milyonu aşan nüfusuyla Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin en kalabalık kentidir.

Roma İmparatorluğu döneminde kurulan şehir, M.S. 50'nci yılda aldığı beratla şehir statüsü kazandı. Ekonomik ve kültürel faaliyetleriyle uluslararası öneme sahiptir. DW Türkçe'nin Köln ile ilgili aktardığı haber ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Exklusives Fotoshooting mit dem türkischstämmigen deutschen Schriftsteller Dogan Akhanli im Hof der Alten Feuerwache. Köln, 09.05.2018 | Verwendung weltweit

Yazar Doğan Akhanlı hayatını kaybetti 31.10.2021

Almanya'da yaşayan yazar Doğan Akhanlı Berlin'de 64 yaşında hayatını kaybetti. Hatırlama kültürü ve insan hakları konularında da çalışan edebiyatçı, çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

Außenansicht der Moschee beim Tag der offenen Moschee in der DITIB Zentralmoschee in Ehrenfeld. Köln, 03.10.2021

Almanların dörtte üçü ezana karşı 15.10.2021

Almanya'da Köln Belediyesinin, Cuma ezanlarının dışarıda okunmasına yeşil ışık yakan pilot projesi tartışılmaya devam ediyor. Yapılan bir anket, Almanların yüzde 64'ünün ezana "kesinlikle" karşı olduğunu ortaya koydu.
ARCHIV - Der Halbmond auf dem Minarett der Abubakr Moschee in Frankfurt (Hessen) hebt sich am 19.09.2014 als Schattenriss vor der Sonne ab. Foto: Boris Roessler/dpa (zu dpa «Fachtagung befasst sich mit muslimischen Jugendlichen» vom 27.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Köln'de ezana yeşil ışık 07.10.2021

Köln Belediyesi kentteki camilerde cuma günleri öğlen ezanının dışarıda okunmasına izin verecek. Ancak ezanın 5 dakikayı geçmemesi şart.

DITIB-Zentralmoschee, Venloer Strasse, Koeln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland *** DITIB Central Mosque Venloer Strasse Koeln North Rhine Westphalia Germany

Alman polisi cami önünde karikatürlü gösteriyi yasakladı 13.08.2021

Alman polisi, güvenlik endişesini gerekçe göstererek İslam dünyasında tepkiye yol açan karikatürlerle Köln Merkez Camii önünde düzenlenmek istenen gösteriyi yasakladı.

Almanya’da queer olmak | "Hâlâ eşcinsel erkekler için kan bağışı yasağı var" 08.08.2021

Almanya'da eşcinsel, trans veya non-binary olmak nasıl bir şey? Meet the Germans’ın bu haftaki bölümünde Rachel Stewart, gökkuşağı bayrağını dalgalandırıyor ve Almanya'daki queer tarihine, LGBTQİ+ hakları ve Onur Hareketi’ne ışık tutuyor.

PKK graffiti at the site of the protest meeting point. Photo: Chase Winter / DW am 12.10.2019

KCDK-E toplantısına Köln Emniyeti’nden yasak 10.07.2021

Köln Polis Teşkilatı, Bergisch-Gladbach kentinde yapılması planlanan KCDK-E toplantısına, örgütün PKK ile olan bağı nedeniyle izin verilmeyeceğini bildirdi.
Pope Francis delivers his homily as he celebrates Pentecost mass on May 23, 2021 at St. Peter's Basilica in The Vatican. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Papa Köln Başpiskoposluğuna inceleme ekibi gönderiyor 28.05.2021

Papa Françesko Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'nin cinsel istismar iddialarını ele alışını incelemek üzere Stockholm ve Rotterdam Piskoposlarını Köln’e gönderiyor.

DW Haber - 04.05.2021 04.05.2021

DW Haber'de bugün: İçişleri Bakanlığı'nın 'Market genelgesi': Yalnızca zorunlu gıda ve temizlik ürünleri satılabilecek, Furkan Vakfı'na operasyon, AİHM: Banu Güven'in ifade özgürlüğü ihlal edildi, Diyarbakır'daki göçmenler tam kapanmada mahsur kaldı, Köln'de yoksul semtlere mobil Covid-19 aşı hizmeti.
Passengers seen with the obligatory face masks at Athens International Airport ATH LGAV in Athens, Greece on June 18, 2020, after the Coronavirus lockdown quarantine and travel restrictions. Passengers wearing face masks and gloves, using hand sanitizers as a preventive measure against the spread of the COVID-19 pandemic. Greece and Europe closed the borders for people outside of Europe and the Schengen zone for a long time but Greece started lifting the traffic ban since June 15, 2020 for Schengen zone countries and more easing will come on July 1, 2020. Arriving passengers are subject to coronavirus test. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türkiye'den Almanya'ya gelen yolcularda "kaçak altın" gümrüğe takıldı 30.04.2021

Köln/Bonn Havalimanı Gümrüğü Türkiye'den gelen yolcularda resmi makamlara bildirilmemiş yüklü miktarlarda altına rastlandığını açıkladı. 1 Mart-21 Nisan arasında 100 bin euroluk "kaçak altın" gümrüğe takıldı.

Unbekannte zerstören Gedenkort für Opfer von Hanau in Köln. Gedenkort zur Erinnerung an die Getöteten des Anschlags in Hanau in Rodenkirchen wurde zerstört In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.02.-21.02.) zerstörten Unbekannte am Rodenkirchener Leinpfad einen Gedenkort, den die Jusos dort anlässlich des Jahrestags des rassistischen Anschlags in Hanau aufgebaut hatten. Folien mit Namen und Bildern der Ermordeten wurden vom Zaun abgerissen und in die Böschung am Rhein geworfen. Dies wurde als Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht und wird von der Polizei nun an den Staatsschutz übermittelt. Dem Geschäftsführer der Jusos, Timon Marland, war der zerstörte Gedenkort bei einem Spaziergang aufgefallen. „Dass Menschen so hasserfüllt sein können, erschüttert mich und macht mich unfassbar wütend“, sagt Marland. „Wir werden die Zerstörung nicht einfach so hinnehmen, sondern werden dagegen angehen. Nur gemeinsam können wir den Rassismus in unserer Gesellschaft überwinden!

Hanau kurbanlarının fotoğraflarına saldırı 22.02.2021

Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı bir saldırı sonucu yaşamını yitiren 9 göçmen kökenli genç anısına Köln’de yapılan geçici anma köşesi tahrip edildi. Kurbanların fotoğrafları nehre atıldı.
A container ship passes the Ford car plant in Cologne, Germany, as the US car maker restarts the production after the coronavirus lockdown on Monday, May 4, 2020. The company has restarted production at its main European car plants with strict standards on social distancing and safety precautions. (AP Photo/Martin Meissner)

Ford’dan Almanya’ya 1 milyar dolar yatırım 17.02.2021

Ford Almanya’nın Köln kentinde bulunan otomobil fabrikasını elektrikli araç üretmek için yenileyecek. Şirket fabrikaya 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Der Kölner Yüksel Aker erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Aker hatte nach dem Polizeieinsatz mehrere Blessuren im Gesicht.

Almanya'da polis şiddetine Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki 27.10.2020

Almanya'da Türk iş insanı Yüksel Aker'in polis şiddetine maruz kaldığı iddiaları üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık sorumluların bulunmasını istedi. DW Türkçe'ye konuşan Aker ise polisi suçladı.

26.09.2020, Nordrhein-Westfalen, Erkelenz: Aktivisten der Orangenen Finger stehen in deren Camp bei Immerath im Regen. Im rheinischen Revier haben am Samstag Protestaktionen gegen die Nutzung der Braunkohle in Deutschland begonnen. Foto: David Young/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da protestocular kömür madenini bastı 26.09.2020

Almanya'da fosil yakıt kullanımını protesto eden göstericiler, Köln yakınlarındaki bir kömür madenine girdi.
13.09.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein Westfalen, gibt nach Schließung der Wahllokale ein Statement ab. Die CDU bleibt stärkste Kommunalpartei in Nordrhein-Westfalen. Die SPD verteidigt bei den Kommunalwahlen trotz deutlicher Verluste Platz zwei. Die Grünen legen landesweit kräftig zu. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Merkel’in partisi yerel seçimlerden zaferle çıktı 14.09.2020

Almanya’nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’daki yerel seçimleri Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU açık farkla kazandı.

19.08.2001 Copyright: imago/Camera 4 Köln-Fahne; Vneg, quer,

Köln takım formasında cami silüeti tartışması 11.08.2020

Alman Bundesliga takımı 1. FC Köln, yeni sezon formasında yer alan cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal etmek isteyen bir kişiye, resmi Twitter hesabından "Hadi tschüss" mesajıyla yanıt verdi.
16. Jahrestag des Nagelbombenattentats in Köln Mülheim- Keupstraße.

Köln'deki "Küçük İstanbul" saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi 09.06.2020

Köln'de 16 yıl önce Keup caddesinde düzenlenen ırkçı saldırı nedeniyle bir anma töreni yapıldı. Türklere ait lokanta ve dükkanların çoğunlukta olduğu caddeye düzenlenen saldırıda 22 kişi yaralanmıştı.
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