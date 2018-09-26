 Köln Belediyesi, Erdoğan′ın katılacağı etkinliğin halka açık bölümünü iptal etti | ALMANYA | DW | 28.09.2018

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ALMANYA

Köln Belediyesi, Erdoğan'ın katılacağı etkinliğin halka açık bölümünü iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Köln’de yapacağı cami açılışının açık hava bölümü, güvenlik konseptini yetersiz bulan belediye tarafından iptal edildi.

DITIB-Zentralmoschee, Köln (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

Köln Belediyesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışı esnasında cami dışında yapılması planlanan ve binlerce kişinin gelmesi beklenen etkinliği iptal etti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker bir basın toplantısı düzenleyerek, DİTİB'in etkinlik için sunduğu güvenlik konseptinin yetersiz kaldığını açıkladı.

Erdoğan tarafından yapılacak cami açılışının sadece cami binası içinde gerçekleştirileceği bildiriliyor. Törene sadece davetli 500 misafir katılabilecek.

25 bin kişinin gelmesi bekleniyordu

Polisin verdiği bilgiye göre, Merkez Camii ve Kültür Kompleksi etrafında 5 bin kişi için yer organize edilebilmesi mümkün. Ancak Facebook sayfasından paylaştığı mesajda "Açılış programına bütün Türk ve Alman dostlarımız davetlidir” ifadesini kullanan DİTİB'in tahminlerine göre, Erdoğan'ın yapacağı cami açılışına 25 bin kişinin gelebileceği belirtiliyordu. Köln Belediye Başkanı Reker, kestirilemeyecek boyutta katılımın olacağı bir etkinliğe, yeterli güvenlik konsepti olmadan izin veremeyeceklerini açıkladı.

DITIB-Zentralmoschee, Köln (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

İki güvenlik konsepti de reddedildi

DİTİB ilk güvenlik konseptini Perşembe günü yetkililere sunmuş, ancak bu konsept eksikler nedeniyle reddedilmişti. Cuma sabahı sunulan yeni konseptin de, yasal şartları yerine getirmediği bildiriliyor. DİTİB yönetimi, öğlen saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tören alanına alınacak kişi sayısı Emniyet birimleri tarafından güvenlik gerekçesiyle 5 bin kişi ile sınırlandırılmıştır” şeklinde açıklama yapmıştı.

2009 yılında temelleri atılan Köln Merkez Camii'nde 2017 yazında ibadete başlanmış ancak camiinin resmi açılışı yapılmamıştı.

Köln'de 3 binden fazla polis görev yapacak

Erdoğan’ın Cumartesi günü yapacağı Köln ziyareti nedeniyle 3 binden fazla polis memuru görev yapacak. Şehirde düzenlenmesi planlanan iki büyük protesto gösterisine ise en az 10 bin kişinin katılması bekleniyor.

dpa,epd,DW / AÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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