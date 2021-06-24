John McAfee cezaevinde ölü bulundu

Antivirüs ve bilgisayar güvenliği yazılımı konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan John McAfee, İspanya'nın Barselona kentinde tutulduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Katalonya Özerk Bölgesi Adalet Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki McAfee'nin "büyük olasılıkla intihar ettiği" bildirildi.

İspanya Adalet Divanı, ölümünden kısa bir süre önce McAfee'nin vergi kaçırma suçundan arandığı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine karar vermişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan McAfee, 3 Ekim 2020 tarihinde, İstanbul uçağına binmek üzereyken Barselona Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

ABD‘de hakkında hazırlanan iddianameye göre McAfee 2014 ile 2018 yılları arasında farklı alanlarda önemli kazançlar sağlamasına rağmen vergi beyanında bulunmadı. ABD'nin İspanyol makamlarına sunduğu resmi iade talebinde yer alan bilgilere göre McAfee, vergi bildiriminde bulunmadığı bu dört yılda 10 milyon eurodan fazla gelir elde etti. ABD yasalarına göre John McAfee, ülkesinde suçlu bulunması durumunda 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekti.

Diğer yandan İspanya Adalet Divanı'nın zanlıyı ABD'ye iade kararının temyiz yolu açıktı. Ayrıca söz konusu kararın uygulanması için İspanya hükümetince de onaylanması gerekiyordu.

Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Katalonya Adalet Bakanlığı, McAfee‘nin çarşamba günü saat 19.00 sularında ölü bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Gardiyanlar ve tıbbi personel hemen müdahale edip onu (John McAfee) hayata döndürmeye çalıştı. Ancak doktorlar sonunda ölümünü tespit etti" denildi.

Cezaevinde hayatını kaybeden McAfee'nin eşi Janice McAfee, geçen pazar günü paylaştığı twitter mesajında kocasının hapishanedeki durumunun iyi olmadığını ve "uygun tıbbi bakımı" gecikmeli alabildiğini ifade etmiş; "ABD makamları John'u hapiste öldürmeye kararlılar" söyleminde bulunmuştu.

Kariyerine NASA'da başlayan iş insanı

Çalışma hayatına Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi‘nde (NASA) başlayan John McAfee, daha sonra çok sayıda bilişim şirketinde görev yaptıktan sonra 1987 yılında antivirüs yazılımı üreten McAfee şirketini kurdu. Bu şirketi ile büyük kazanç elde eden John McAfee aynı zamanda kendini kripto para birimleri uzmanı olarak lanse ediyor ve twitter hesabı yaklaşık bir milyon kişi tarafından talip ediliyordu.

Kendi ile ilgili "eksantrik milyoner" deyimini de kullanan McAfee, Orta Amerika ülkelerinden Belize'de komşularından birinin gizemli bir şekilde öldürülmesi üzerine 2012 yılında bir süre medyanın gündeminde yer almıştı. ABD'nin Florida eyaletinde bir mahkeme McAfee'yi, öldürülen kişinin ailesine 21 milyon dolar ödemeye mahkum etmiş ancak söz konusu vaka hiçbir zaman tam olarak aydınlatılamamıştı.

2015 senesinde alkollü halde araç kullandığı için gözaltına alınan John McAfee aynı yıl ABD başkanlığına aday olduğunu açıklamış ve 2019'da bu ülkeden kaçmıştı.

AFP / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe