Jean Paul Belmondo hayata veda etti

Fransız sinemasının dünyaca ünlü yıldızı Jean Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti. Belmondo'nun avukatı Michel Godest yaptığı açıklamada, müvekkilinin "sakince uykuya daldığını" ifade etti. Godest ayrıca, Belmondo'nun uzun süredir yorgun olduğunu belirtti.

Fransız hayranları tarafından "Bebel" takma adı verilen Belmondo sinema kariyeri boyunca yaklaşık 80 filmde rol aldı. 40'dan fazla tiyatro oyununda da sahneye çıkan Belmondo, özellikle oynadığı filmlerde bir anti kahraman olarak seyirci tarafından kabul gördü. Birçok kez gözüpek ve suça bulaşmış karakterleri canlandıran yıldız oyuncu, 60'lı yıllar Fransız Sineması'nda önce çıkan "Nouvelle Vague" (Yeni Dalga) akımının isyan ve anarşi sembollerinden biri oldu.

Sicilya göçmeni bir ailenin oğlu olarak, 9 Nisan 1933'de Paris yakınlarındaki Neuilly-sur-Seine kasabasında dünyaya gelen Belmondo'nun babası Paul, dönemin ünlü heykeltraşlarından biri, annesi ise dansçıydı. Küçüklüğünde disiplinsiz bir çocuk olarak tanınan Jean Paul, birçok kez okulunu değiştirmiş, lise çağlarında boks sporuna merak salmış ve aktör olmadan önce çok sayıda boks müsabakasına çıkmıştı.

Jean Luc Godard'ın rejisörlüğünü yaptığı, 1959 yılında vizyona giren "A bout de souffle" (Serseri Aşıklar) filmindeki rolüyle, 26 yaşında yıldız oyuncu kategorisine çıkan Jean Paul Belmondo, "Kadın Kadındır" ve "Rio Macerası" gibi filmlerle uluslararası alanda ününü pekiştirdi.

"Serseri Aşıklar" filminde Jean Paul Belmondo ile Jean Seberg

Gözünü budaktan sakınmayan oyuncu

1970'lerden itibaren komedi ve aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızlarından biri olan Fransız aktör, filmlerindeki tehlikeli sahnelerde dublör kullanmaması ile tanınıyordu. 1985 yılında, 52 yaşında iken çevirdiği bir filmde başından yaralanan Belmondo, o günden itibaren filmlerinde tehlikeli sahneleri dublörsüz canlandırmaktan vazgeçti.

80'lerin ikinci yarısından itibaren sinema yapımcılarının kapısını çalmamaya başlaması üzerine, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında olduğu gibi yeniden tiyatroya dönen Belmondo, 1991 yılında bir gençlik hayalini gerçekleştirerek kendi tiyatrosunu kurdu.

Jean Paul Belmondo, 1974 yılında Cannes Film Festivali'nde

1999 yılının Kasım ayında, Fransa'nın Brest kentinde sahnelenen ve kendisinin de rol aldığı bir oyun esnasında kalp krizi geçiren oyuncu, 2001 yılında da Korsika Adası'nda felç geçirdi. İki ayrı ilişkiden dört çocuk sahibi olan Jean Paul Belmondo, kendini dünyaca ünlü bir yıldız yapan "Serseri Aşıklar" filmindeki bir repliğinde, "Ölümsüz olmak, sonra da ölmek" demişti. Bir döneme damga vuran Jean Paul Belmondo, kuşkusuz sinemanın ölümsüz isimleri arasında yer alacak.

AFP,dpa / ET,JD

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