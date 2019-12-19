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Jan Böhmermann

Jan Böhmermann, Alman komedyen. TV ve radyoda program sunuculuğu yapmaktadır. Ayrıca çeşitli filmlere yapımcı olarak katkıda bulunmuştur. Gazeteci-yazar olarak da bilinmektedir.

Aralarında Almanya'da televizyonculuk alanında verilen en önemli ödüller arasında bulunan Grimme'nin de bulunduğu muhtelif ödüllere layık görülmüştür. DW Türkçe'nin Jan Böhmermann ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Böhmermann "Erdoğan şiiri" için AYM'ye başvurdu 19.12.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren şiirinin bir bölümü yasaklanan Alman komedyen Böhmermann, kısmi yasağın sanat ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Böhmermann’ın "Erdoğan" şiiri hakkında yeni mahkeme kararı 31.07.2019

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin hakaret içerikli bölümleri yasaklanan şiirle ilgili Yargıtay’a yaptığı başvurudan sonuç alamadı. Böhmermann AYM dışındaki tüm hukuki yolları tüketmiş oldu.
29.06.2019 Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, is escorted off the ship by police and taken away for questioning, in Lampedusa, Italy June 29, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Sea-Watch 3'ün kaptanının gözaltına alınmasına tepki yağıyor 30.06.2019

53 sığınmacıyı kurtaran Sea Watch-3 gemisinin kaptanı Rackete’nin İtalya’da gözaltına alınmasına tepki yağıyor. Almanya’da Sea-Watch ekibi için başlatılan kampanyada 530 bin eurodan fazla bağış toplandı.
06.02.2015+++++++++Jan Böhmermann bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow Bettina und Bommes im NDR-Studio auf dem Messegelände. Hannover, 06.02.2015 Copyright: Imago/Future Image/U. Glockmann BERLIN, GERMANY - MARCH 22: German Chancellor Angela Merkel gives a statement to the media following today's terrorist attacks in Brussels on March 22, 2016 in Berlin, Germany. The Islamic State has claimed responsibility for the attack in which terrorists detonated three explosive devices at Brussels airport and in a metro train and killed over 20 people. (Photo by Sean Gallup/Getty Images WASHINGTON, DC - MARCH 31: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at the Brookings Institution, March 31, 2016 in Washington, DC. Erdogan met with U.S. Vice President Joe Biden this morning and is also scheduled to dedicate a new Islamic cultural center in suburban Washington on Saturday. (Photo by Drew Angerer/Getty Images

Komedyen Böhmermann'ın Merkel'a açtığı dava reddedildi 16.04.2019

Alman komedyen Jan Böhmermann'ın tartışmalı Erdoğan şiirini "kırıcı" olarak nitelendiren Başbakan Merkel'a açtığı dava reddedildi. Berlin İdare Mahkemesi, temyiz yolunu da kapattı.

06.02.2015+++++++++Jan Böhmermann bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow Bettina und Bommes im NDR-Studio auf dem Messegelände. Hannover, 06.02.2015 Copyright: Imago/Future Image/U. Glockmann BERLIN, GERMANY - MARCH 22: German Chancellor Angela Merkel gives a statement to the media following today's terrorist attacks in Brussels on March 22, 2016 in Berlin, Germany. The Islamic State has claimed responsibility for the attack in which terrorists detonated three explosive devices at Brussels airport and in a metro train and killed over 20 people. (Photo by Sean Gallup/Getty Images WASHINGTON, DC - MARCH 31: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at the Brookings Institution, March 31, 2016 in Washington, DC. Erdogan met with U.S. Vice President Joe Biden this morning and is also scheduled to dedicate a new Islamic cultural center in suburban Washington on Saturday. (Photo by Drew Angerer/Getty Images

Merkel Erdoğan şiirine yorum yapamayacak 11.04.2019

Komedyen Jan Böhmermann'ın tartışmalı Erdoğan şiirini "kırıcı" olarak nitelendiren Başbakan Merkel mahkemelik oldu. Başbakanlık, ifadenin bir daha kullanılmayacağını taahhüt etti.
ANKARA, TURKEY - APRIL 01: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) President of Turkey and leader of the Justice and Development Party (AK Party), Recep Tayyip Erdogan addresses the crowd from the balcony of AK Party's Headquarters in Ankara, Turkey on April 01, 2019. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

SZ: Balkondaki yalnız Cumhurbaşkanı 03.04.2019

31 Mart yerel seçimleri, Alman komedyen Böhmermann'ın Erdoğan şiiri ile ilgili söyledikleri nedeniyle Merkel'e açtığı dava, DFB Başkanı Grindel'in istifası ve 2018 suç raporu öne çıkıyor.

ARCHIV - 31.03.2017, Nordrhein-Westfalen, Marl: Der Komiker Jan Böhmermann spricht während der Verleihung der 53. Grimme-Fernsehpreise. (zu dpa Böhmermann findet: acht Jahre Bundeskanzleramtszeit sind genug vom 12.03.2018) Foto: Henning Kaiser/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Komedyen Böhmermann Merkel’e dava açtı 02.04.2019

Alman komedyen Jan Böhmermann, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalı şiiri hakkında yaptığı değerlendirmeden dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel’e dava açtı.

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Böhmermann'ın Erdoğan’a karşı hukuk mücadelesi sürüyor 22.01.2019

Alman komedyen Böhmermann, Erdoğan şiirinin kısmen yasaklanmasına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Böhmermann’ın avukatı, temyiz davasına onay verilmemesine karşı Federal Adalet Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Böhmermann hukuk mücadelesinden vazgeçmiyor 17.05.2018

Alman komedyen Böhmermann, Erdoğan hakkında yazdığı şiire ilişkin kısmi yasağın kaldırılması için hukuki mücadeleyi sürdürmekte kararlı. Böhmermann’ın avukatı şiirin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini savundu.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Böhmermann’ın Erdoğan şiiri hakkındaki kısmi yasak onandı 15.05.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’ın şiirine karşı açtığı temyiz davası sonuçlandı. Mahkeme, şiirin tamamen yasaklanması yönündeki talebi reddetti. Ancak şiir hakkındaki kısmi yasak da kaldırılmadı.
Der Satiriker und Moderator Jan Böhmermann, der im März 2016 auf ZDFneo eine umstrittene «Schmähkritik» an Präsident Recep Tayyip Erdogan vortrug, ist als Videoeinspiel bei der ersten Verleihung des Preises für Popkultur des Vereins zur Förderung der Popkultur am 09.09.2016 im Tempodrom in Berlin zu sehen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/B. Pedersen

Alman komedyen Böhmermann'dan "sevgi trolü" kampanyası 04.05.2018

Türkiye'de adı Erdoğan hakkında yazdığı şiirle duyulan Alman komedyen Jan Böhmermann internet üzerinde aşırı sağcı trollerle mücadele etmek amacıyla "sevgi trolleri" kampanyası başlattı.
epa05254827 A composite picture made of file pictures shows Turkish President Recep Tayyip Erdogan during a press conference in Bucharest, Romania, 01 April 2015 (L) and German comedian and television host Jan Boehmermann posing in Berlin, Germany, 22 February 2012 (R). Turkish President Erdogna on 11 April 2016 filed a request for prosecution against German satirist Boehmermann, the Mainz public prosecutor's office confirmed. German prosecutors had on 06 April 2016 initiated inquiries on Boehmermann on the suspicion of insulting representatives of foreign states. In his satirical TV show 'Neo Magazin Royale' which was aired on 31 March, Boehmermann declaimed an invective poem targeted at Turkish president Erdogan. EPA/ROBERT GHEMENT copyright:

Böhmermann'ın Erdoğan şiirinin temyiz davası başladı 27.02.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alman komedyen Böhmermann’ın şiirine karşı açtığı davanın temyiz duruşması bugün Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Böhmermann’ın Erdoğan şiiri üst mahkemede 14.02.2018

Komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli şiiri nedeniyle açılan davada temyiz duruşmasının tarihi belli oldu.

ARCHIV - Die Bildkombo zeigt den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan (Archivfoto vom 12.08.2015) und ZDF-Neo-Moderator Jan Böhmermann (Archivfoto vom 06.02.2015). Vor dem Hamburger Landgericht wird am 10.02.2017 über den künftigen Umgang mit Böhmermanns Gedicht «Schmähkritik» entscheiden. Der türkische Präsident Erdogan will erreichen, dass das gesamte Werk verboten wird. (zu dpa «Erdogan gegen Böhmermann - Was wird aus «Schmähkritik»?» vom 08.02.2017) Foto: Presidential Press Office/Spata/dpa/Presidential Press Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" artık suç değil 01.01.2018

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" suçuna ilişkin 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartılmasına dair düzenleme yürürlüğe girdi. Madde Erdoğan ile Böhmermann arasındaki dava sürecinde tartışma konusu olmuştu.

Der Komiker Jan Böhmermann erhält am 31.03.2017 auf der Verleihung der 53. Grimme-Fernsehpreise in Marl (Nordrhein-Westfalen) den Grimme-Preis Spezial für das Team der Sendung «Neo Magazin Royale» (ZDF/ZDF Neo). Foto: Henning Kaiser/dpa | Verwendung weltweit

Böhmermann şiiri bir üst mahkemede 28.10.2017

Alman komedyen Jan Böhmermann’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında okuduğu şiir nedeniyle ikinci dereceli mahkemede görülecek hukuk davasının duruşma tarihi 27 Şubat olarak belirlendi.
06.02.2015+++++++++Jan Böhmermann bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow Bettina und Bommes im NDR-Studio auf dem Messegelände. Hannover, 06.02.2015 Copyright: Imago/Future Image/U. Glockmann BERLIN, GERMANY - MARCH 22: German Chancellor Angela Merkel gives a statement to the media following today's terrorist attacks in Brussels on March 22, 2016 in Berlin, Germany. The Islamic State has claimed responsibility for the attack in which terrorists detonated three explosive devices at Brussels airport and in a metro train and killed over 20 people. (Photo by Sean Gallup/Getty Images WASHINGTON, DC - MARCH 31: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks at the Brookings Institution, March 31, 2016 in Washington, DC. Erdogan met with U.S. Vice President Joe Biden this morning and is also scheduled to dedicate a new Islamic cultural center in suburban Washington on Saturday. (Photo by Drew Angerer/Getty Images

Böhmermann Merkel'e dava açmaya hazırlanıyor 05.09.2017

Alman komedyen Böhmermann’ın avukatı, müvekkilinin tartışmalı Erdoğan şiirine ilişkin yorumundan dolayı Almanya Başbakanı Merkel’e dava açabileceğini açıkladı.

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