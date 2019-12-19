Jan Böhmermann, Alman komedyen. TV ve radyoda program sunuculuğu yapmaktadır. Ayrıca çeşitli filmlere yapımcı olarak katkıda bulunmuştur. Gazeteci-yazar olarak da bilinmektedir.

Aralarında Almanya'da televizyonculuk alanında verilen en önemli ödüller arasında bulunan Grimme'nin de bulunduğu muhtelif ödüllere layık görülmüştür. DW Türkçe'nin Jan Böhmermann ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.