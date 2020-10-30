İzmir'de deprem

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bornova ve Bayraklı'da altı binanın yıkıldığını açıkladı.
İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Seferihisar'da saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.8, derinliğinin ise 11,8 kilometre olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi. Soylu, "Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" ifadesini kullandı.
DW/JD,GA
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Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, deprem kaynaklı bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.
Gündeme gelen fay yasasıyla deprem ve depreme hazırlık konuları yeniden tartışılıyor. Olası İstanbul depremini değerlendiren Alman sismologa göre bu çabalar olumlu ancak İstanbul 7 üzeri bir depreme hazırlıklı olmalı.