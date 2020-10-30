 İzmir′de deprem | TÜRKİYE | DW | 30.10.2020

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TÜRKİYE

İzmir'de deprem

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bornova ve Bayraklı'da altı binanın yıkıldığını açıkladı.

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İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Seferihisar'da saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.8, derinliğinin ise 11,8 kilometre olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi. Soylu, "Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" ifadesini kullandı. 

DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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