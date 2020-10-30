İzmir'de deprem

İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Seferihisar'da saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.8, derinliğinin ise 11,8 kilometre olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi. Soylu, "Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir" ifadesini kullandı.

DW/JD,GA

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