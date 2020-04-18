 İtalya’da son 30 yılın en büyük düşüşü | EKONOMİ | DW | 11.05.2020

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EKONOMİ

İtalya’da son 30 yılın en büyük düşüşü

Pandemi nedeniyle Avrupa'da kilit altına alınan ilk ülke olan İtalya'da, ekonomik fatura belirmeye başlıyor. Sanayi üretiminde 1990'lı yılların seviyesine düşülürken, ekonomide de yüzde 4,7 küçülme gözlendi.

Fotoğrafta bir üretimhanede iki İtalyan işçi görünüyor

İtalya’da sanayi üretimi son 30 yılın en düşük seviyesini gördü. Ulusal İstatistik Ajansı (İstat) temas kısıtlamaları ve karantina nedeniyle Mart ayında bir önceki aya oranla yüzde 28,4 daha az üretim yapıldığını açıkladı.

Şubatta gözlenen yüzde 1'lik düşüş, Mart ayına gelindiğinde 1990’ların başından bu yana üretim en düşük seviyeye geriledi.

Sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde sekizlik düşüş gösterirken, ekonomide yüzde 4,7'lik küçülme gözlendi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 2020’de tüm AB ülkeleri için derin bir resesyon beklentisi içinde olduklarını açıklamıştı. Gayri safi yurt içi hasıla açısından da İtalya yüzde 9,5 ile Yunanistan'dan sonra (yüzde 9,7) en fazla düşüş yaşayan AB ülkesi oldu.

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İtalya’da bir kasaba kendi para birimine geçti

Sekiz hafta kilit altında

İngiltere ve İspanya’yla birlikte Avrupa’da virüsün en ağır darbeyi vurduğu ülke olan İtalya’da Mart ayında alınan katı önlemler 4 Mayıs itibarıyla gevşetilmeye başlandı. İtalya 10 Mart’ta ülke çapında karantina ilan eden ilk Avrupa ülkesi olmuştu.

Gevşetme adımlarına karşın halen birçok işletmenin kapalı olduğu ülkede, ekonominin can damarlarından olan turizm sektörü de sekteye uğramış durumda.

Giuseppe Conte başbakanlığındaki hükümetin Pazartesi günü koronanın vurduğu ekonomi için 55 milyar euro'luk yeni bir teşvik paketini onaylaması bekleniyor.

dpa, reuters / SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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