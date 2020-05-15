İtalya ile Rusya arasında casusluk krizi

İtalya, bir Rus askeri yetkiliye gizli belgeler satmaya çalıştığı iddia edilen İtalyan donanma subayının suç üstü yakalanmasının ardından, iki Rus yetkiliyi sınır dışı edeceğini duyurdu.

İtalyan polisi tarafından bugün Roma'da yapılan açıklamada, İtalyan subayın salı akşamı Rus bir yetkili ile gerçekleştirdiği "gizli buluşma" sırasında casusluk suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon sırasında iki şüphelinin de yakalandığı, ancak sadece İtalyan subayın tutuklandığı kaydedildi. İtalyan şüphelinin, "gizli belgeleri" para karşılığı başka kişilere vermeye çalışmakla suçlandığı belirtilirken, Rus Büyükelçiliği'nde görevli kişinin ise diplomatik dokunulmazlık nedeniyle tutuklanmadığı ifade edildi. Polisin her iki şüpheliye de, "casusluk ve devlet güvenliği ile ilgili ciddi suçlamalar" yönelttiği bildiriliyor.

Luigi Di Maio

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da, Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Rasov'un bu sabah bakanlığa çağrılarak, protesto notası verildiğini açıkladı. Bakan, Rus Büyükelçi'ye "çok ciddi işlere karışan iki Rus yetkilinin sınır dışı edileceği bilgisinin verildiğini" belirtti.

İtalyan La Repubblica gazetesi, gözaltına alınan subayın Genelkurmay Başkanlığı'nda çalıştığını ve İtalya Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra NATO faaliyetlerini içeren çok sayıda "gizli belgeye" erişiminin olduğunu yazdı. Corriere della Sera gazetesi ise subayın Ruslardan 5 bin euro aldığını iddia etti.

Rusya'dan açıklama

Olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, konunun ayrıntılarına dair henüz bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "Oldukça olumlu ve yapıcı bir karaktere sahip olan Rus-İtalyan ilişkilerinin korunmasını umuyoruz" ifadesini kullandı.

Rus diplomatların sınır dışı edilecek olmasını üzüntüyle karşıladığını bildiren Dışişleri Bakanlığı ise "ikili ilişkilerin düzeyi ile bağdaşmayan bu durum karşısında atılacak olası adımların daha sonra açıklanacağını" duyurdu.

AP,AFP / JD,ET

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