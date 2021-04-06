İtalya Başbakanı Drahgi Erdoğan için "diktatör" dedi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i küçük düşürmekle itham etti.

Bir basın toplantısında Ankara’da yaşanan “koltuk skandalı’’na ilişkin görüşünün sorulması üzerine Erdoğan’ın von der Leyen’e karşı tavrını kesinlikle tasvip etmediğini söyleyen Draghi, ‘’Bence bu uygunsuz bir davranıştı ve von der Leyen’in katlanmak zorunda kaldığı aşağılanmaya çok üzüldüm’’ diye konuştu.

Draghi, sözlerini “Buna rağmen beraber çalışmak zorunda kalınan bu -ki onlara oldukları şekilde hitap edelim- diktatörlerle farklı tasavvur ve görüşler ifade edilirken açık olunmalı’’ diye sürdürdü.

Türkiye tepki gösterdi

İtalya Başbakanı Draghi'nin sözlerine Ankara'nın tepkisi gecikmedi. Anadolu Ajansı, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani'nın Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'ya"Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" sözleri ile tepki gösterdi.

"Koltuk skandalı" tartışması

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel birlikte Salı günü Ankara’yı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer verilmemesi Brüksel’in tepkisini çekmişti.

Görüşmenin basına yansıyan kısmında Erdoğan, Michel ile yan yana oturmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Konseyi Başkanı von der Leyen ise, bu ikiliye mesafeli bir biçimde, karşılıklı olarak kanepelerde yer almışlardı.

Erdoğan'ın yanındaki sandalyeye oturup, von der Leyen'in ayakta kalmasına tepkisiz kalan Michel de eleştirilere hedef olmuştu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımda kendini savunan Avrupa Konseyi Başkanı, yaşanan durumun, "Türk tarafının protokol kurallarını katı bir biçimde ele almasından kaynaklandığını" ifade ederek bunun da Komisyon Başkanı'nın "daha düşük bir muameleye" maruz kalmasına neden olduğunu savunmuştu.

Oturma düzeni ile ilgili olarak, "Protokolde AB tarafının taleplerinin karşılandığını ve AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlandığını” söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye’ye yönelik ithamları geri çevirmişti.

DW,rtr/SÖ,JD

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