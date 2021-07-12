İtalya 53 yıl sonra Avrupa Şampiyonu

Avrupa'da ulusal milli takımlar bazında şampiyon İtalya! Geçen yıl yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını sebebiyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, İngiltere'yi deplasmanda yenme başarısını gösteren İtalya kazandı.

Müsabakanın henüz 2. dakikasında, Avrupa Futbol Şampiyonası final maçları tarihinin en erken golünü Luke Shaw'ın ayağından bulan İngiltere 1-0 öne geçti. İtalya'nın ilk yarıdaki hücum girişimleri sonuç vermeyince takımlar soyunma odalarına bu skorla gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu İngiltere yarı sahasına yıkan ve gol pozisyonları bulmaya başlayan İtalya, müsabakanın 67. dakikasında bir karambolde Leonardo Bonucci'nin golü ile beraberliği yakaladı.

Maçın geri kalan kısmı ile yarım saatlik uzatma bölümünde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. İtalyanların iki, İngilizlerin ise üç penaltıyı gole çeviremediği bu atışlar sonunda karşılaşmadan galip ayrılan İtalya kupanın sahibi oldu.

Mancini: Oyuncularım harikaydı

Maçın ardından duygusal anlar yaşayan ve sevinç göz yaşları döken İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "O ilk golü yedik ve bu bizi zora soktu. Ancak daha sonra kendimizi toparladık ve oyunu kontrol ettik. Oyuncularım harikaydı. İyi oynadık ve kazandık. Umuyorum taraftarlarımız tüm İtalya'da bunu kutluyordur" ifadelerini kullandı.

İngiltere Teknik Direktörü Southgate ve İtalya Teknik Direktörü Mancini

Karşılaşmada İtalya'nın beraberlik golünü atan defans oyuncusu Leonardo Bonucci ise, İtalya'nın 2018 Dünya Şampiyonası'na katılamamasına atıfta bulunarak, "Gerçekten başardık. İnanılmaz, inanılmaz, hakikaten inanılmaz. Nerede başladığımızı düşünüyorum da… En aşağıda olduğun zaman ama sonra doğru insanlar gelirse… Teknik direktörümüze teşekkür etmemiz lazım, Başkan'a (İtalya Futbol Federasyonu Başkanı), oyuncu grubuna. Bu kupada herkesin, tüm zorluklara rağmen buraya gelebilen büyük bir ulusun emeği var. Kupa burada kalmıyor, Roma'ya gidiyor!" söylemlerinde bulundu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi ise, twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Teknik Direktör Roberto Mancini önderliğindeki Maviler ortaya olağanüstü bir takım ruhu koydu ve büyük bir karakterle oynadı. Kupa 50 yıldan fazla bir sürenin ardından İtalya'ya dönüyor" dedi.

Boris Johnson: Ülkeyi gururlandırdınız

Draghi'nin mevkidaşı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yine twitter üzerinden verdiği mesajda, "Bu Avrupa Şampiyonası'nın sonunda acı verici bir sonuç oldu ancak Gareth Southgate ve takımı kahramanlar gibi oynadılar. Ulusu gururlandırdılar ve saygıyı hakediyorlar" ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı ve kaptanı Harry Kane de maçtan sonra yaptığı açıklamada üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Her şeyimi verdim, takım arkadaşlarım her şeyini verdi. Penaltı atışları, sonunda yenildiğin zaman olabilecek en kötü şey. Bu bizim gecemiz değildi ama harika bir turnuva oynadık ve başımız dik ayrılıyoruz. Tabii ki bunun acısı bir süre devam edecek ancak doğru yoldayız. Herkes penaltı kaçırabilir. Birlikte kazanıyoruz, birlikte kaybediyoruz. Genç oyuncular buradan ders çıkaracak ve bu bizi Dünya Kupası için motive edecek."

İtalya'ya karşı penaltı kaçırdığı için ırkçı hakaretlere maruz kalan oyunculardan biri de Marcus Rashford oldu

Penaltı kaçıran oyunculara ırkçı hakaretler

Bu arada İtalya'ya karşı penaltı atışlarından yararlanamayan, İngiltere Milli Takımı‘nın üç siyah futbolcusunun sosyal medya üzerinden çok sayıda ırkçı hakarete maruz kaldığı belirtildi. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan, Bukayo Saka, Marcus Rashford ve Jadon Sancho'ya yönelik hakaretlerle ilgili yapılan açıklamada, "FA (İngiltere Futbol Federasyonu) olarak her türlü ayrımcılığı kınıyor ve sosyal medyada bazı oyuncularımızı hedef alan ırkçılıktan dolayı sarsıldığımızı bildiriyoruz. Bu tarz iğrenç davranışların arkasında olan hiç kimseyi, takımımızın bir taraftarı olarak görmek istemiyoruz. Mağdur oyuncularımızı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacak ve bu konuda sorumlu olan herkes için en ağır cezaların verilmesini ısrarla takip edeceğiz" denildi.

Bonucci en yaşlı golcü, Chiellini en yaşlı kaptan

İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Wembley Stadı'nda oynanan finalin tarihe geçen noktalarından biri de, Bonucci'nin İtalya adına attığı beraberlik golü oldu. 34 yaşındaki Leonardo Bonucci, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin, bir final maçında gol atan en yaşlı futbolcusu unvanını ele geçirdi. Bonucci'den önce bir finalde gol atma başarısı gösteren en yaşlı futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın 1976 yılında, Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'ta Çekoslovakya'ya karşı oynadığı finalde skoru 2-2'ye getiren golü atan Bernd Hölzenbein'dı. Hölzenbein bu golü attığında 30 yaşında idi.

İtalya Milli Takımı'nın 36 yaşındaki kaptanı Giorgio Chiellini ise yine Şampiyona tarihinin, bir finalde takımına kaptanlık yapan en yaşlı futbolcu olma özelliğini elde etti.

İtalya'nın kalecisi Donnarumma turnuvanın en değerli futbolcusu seçildi

Donnarumma en değerli oyuncu

İtalya'nın galibiyeti ile biten maçın ardından, kupa törenine geçilmeden önce 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en değerli futbolcusu ödülüne İtalya Milli Takımı'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma seçildi. Bu arada turnuvanın en golcü futbolcuları 5'er gol atan Portekizli super yıldız Cristiano Ronaldo ve Çekya'nın golcüsü Patrik Schick oldu.

DW,SID,dpa / ET,BK

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