İstinaf Mahkemesi 15 Temmuz Müzesi kararını bozdu

İstinaf Mahkemesi, Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği ve Demetevler kavşağında bulunan Yumurtatepe Tümülüsü üzerinde 15 Temmuz Müzesi yapılmasına olanak sağlayan idare mahkemesi kararını bozdu.

TMMOB Mimarlar Odası, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Yumurtatepe Tümülüsü üzerine 15 Temmuz Müzesi yapılması kararının alınması üzerine, Kültür Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'ne dava açmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine, Mimarlar Odası Ankara Şubesi kararı istinafa taşımıştı.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Böylece Yumurtatepe Tümülüsü'nün üzerine 15 Temmuz Müzesi yapılmasına olanak sağlayan karar iptal edilmiş oldu.

Karar "oldukça önemli ve emsal niteliğinde"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Ankara'nın 5 bin yıllık tarihinin izlerinin yok edilmesine yargı izin vermedi" dedi.

Yumurtatepe Tümülüsü'nün Ankara'da bulunan 20 tümülüsten sadece biri olduğunu belirten Karakuş Candan, "5 bin yıllık Ankara tarihinin izlerini taşıyan Ankara tümülüsleri Milattan Önce 7-8'inci yüzyıllarda yaşamış Frigler'den günümüze kadar gelebilen en önemli eserlerdir" dedi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından Yumurtepe Tümülüsü'nde yapılan kazılarda "Eski Tunç Çağı’na ait hayvan heykelciklerinin yer aldığı küçük ve yuvarlak tek bir yapı ve içinde pişmiş toprak eserler" bulunduğunu hatırlatan Karakuş Tezcan, Ankara tarihini korumak açısından mahkemenin kararının önemine vurgu yaptı.

Karakuş Tezcan, "Ankara'nın tarihsel değerleri korumak yerine onları yok eden ve hiçleştiren kararlara yargı dur dedi. Bu karar Ankara'nın 5 bin yıllık tarihi izlerinin korunması açısından önemlidir" şeklinde konuştu.

Candan Karakuş Tezcan, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, Ankara'da son dönemde "bütüncül planlama yerine kentsel tasarım projeler ile uygulamaların çoğaldığını" kaydetti. Karakuş Tezcan, Güvenpark'ta, Atatürk Kültür Merkezi alanlarında Millet Bahçesi yapılmasında, Ulus Tarihi Kent Merkezi alanlarındaki kentsel tasarım projelerine karşı bu kararın "oldukça önemli ve emsal niteliğinde" olduğunu vurguladı.

ANKA/JD,TY

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