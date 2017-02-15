 İstanbul′daki Afganistan konferansının tarihi belli oldu | DÜNYA | DW | 13.04.2021

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DÜNYA

İstanbul'daki Afganistan konferansının tarihi belli oldu

İstanbul, 24 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Afganistan barış sürecine ilişkin bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansa Afgan hükümeti ve Taliban'dan temsilciler katılacak.

Mayıs 2019'da Moskova'daki bir konferansta Afgan siyasetçilerle görüşen Taliban temsilcileri

Mayıs 2019'da Moskova'daki bir konferansta Afgan siyasetçilerle görüşen Taliban temsilcileri

Türkiye'de Afganistan barış sürecine dair yapılması planlanan konferansın tarihi belli oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'daki toplantıların 24 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar süreceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM) eş düzenleyiciliğindeki "yüksek düzeyli ve kapsayıcı" konferansa hem Afganistan hükümetinin hem de Taliban'ın temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Konferansının amacının, "Afganistan'ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Konferansın, tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat teşkil etmesi, eşdüzenleyicilerin beklentisini oluşturmaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "konferansa katılım hususunun ve toplantıların gündeminin" Afgan taraflarla kapsamlı şekilde istişare edildiğini bildirdi.

Taliban, Pazartesi günü yayımladığı açıklamada, daha önce 16 Nisan'da düzenlenmesi planlanan konferansa, zamanlaması nedeniyle katılamayacağını duyurmuştu.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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