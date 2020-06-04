İstanbul'da yasaksız hafta sonu böyle geçti

Koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine girilen Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanmayan ilk hafta sonunda İstanbul'un bazı bölgelerinden, özellikle Cumartesi günü endişe verici görüntüler geldi.

Kadıköy'ün Moda ve Caddebostan semtlerinde gençlerin parklarda sergilediği görüntülerde ve otogarlardaki asker uğurlamaları sırasında kaydedilen videolarda, birçok kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Bu görüntüler üzerine Twitter'dan uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Moda'da çekilen videoyla birlikte, "Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM" mesajını paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin kaydedildiği Moda ve Caddebostan'da Pazar günü ise gündüz saatlerinde vatandaşların biraz daha dikkatli hareket ettiği gözlemlendi. Yer yer yoğun olan Moda'da insanların sosyal mesafe kurallarını Cumartesi gününe kıyasla daha fazla gözettiği ancak birçok kişinin yine maskesiz olduğu görüldü.

Yasaksız ilk hafta sonunda İstanbul'daki Belgrad Ormanı da ziyaretçi akınına uğradı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ormanda bazı vatandaşlar mangal yakarken bazıları da yürüyüş yaptı.

DW,DHA/CÖ,ET

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