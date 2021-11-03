Güçlü ve savaşçı kadınları anlatan tasarımlar

Türkiye'de moda serimizin bu bölümünde, konuklarımız, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü pek çok isimi giydiren, bu tasarımlarını Anadolu kadınları ile çalışarak üreten Zeynep Tosun ve "Şaman kadınları", "Kapıları Aralayan Kadınlar" gibi her koleksiyonunda farklı bir kadın hikayesi anlatan tasarımcı Simay Bülbül.