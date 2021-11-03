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Moda, toplumun tüketim trendleri belirleyen tüketim anlayışı. Giyim kuşamdan aksesuara, makyajdan mobilyaya popüler stil ve uygulamaları tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.
DW Türkçe'nin moda ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Türkiye'de moda serimizin bu bölümünde, konuklarımız, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü pek çok isimi giydiren, bu tasarımlarını Anadolu kadınları ile çalışarak üreten Zeynep Tosun ve "Şaman kadınları", "Kapıları Aralayan Kadınlar" gibi her koleksiyonunda farklı bir kadın hikayesi anlatan tasarımcı Simay Bülbül.
İklim değişikliği zamanlarında moda tasarımı nasıl olmalı? Dünyanın iklim dengesi bozuldu. Tekstil endüstrisi çevreyi en fazla kirleten sektörlerden ancak tasarımcılar daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çözümler arıyor. Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya! Ancak bu alanda adım atan genç tasarımcılar var.
80 milyon Türk'ten 25 milyonu Instagram kullanıyor. Dünya çapında dördüncü en büyük kullanıcı sayısına sahip ülke. Genç Türk tasarımcılar bunun farkında ve takipçilerin tercihlerini yakından takip ediyorlar. Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın sokak modası markası Les Benjamins de onlardan biri. Robert Downey Jr., Aiden Smith gibi Hollywood yıldızları müşterileri arasında. Aydın, DW'ye markasını anlattı.
İstanbul son yıllarda muhafazakâr modanın merkezi haline geldi. Çok sayıda firma sadece Türkiye’deki kadınlarına değil dünya genelinden muhafazakâr modayı takip eden kadınlara pek çok seçenek sunuyor. Türkiye’de moda serimizin bu bölümünde muhafazakâr moda dünyasını ele alıyoruz.
Türkiye'de moda tasarımı şaşırtıcı, avangart ve hepsinden öte düşündüğünüzden çok farklı. Bu haftadan itibaren Doğu ve Batı arasındaki büyüleyici moda dünyasına dalacağız. Türkiye'de moda serimizin ilk konuğu Tarkan, Hayko Cepkin, Can Bonomo gibi isimlere de kıyafet tasarlayan Hatice Gökçe. İşte Gökçe'nin cesur ve sürdürülebilir materyallerden yapılmış tasarımları...
Josh Birch Jones sadece 13 yaşında ve modanın harika çocuğu olarak anılıyor. İngiliz genç daha şimdiden iki koleksiyon hazırladı ve koleksiyonları Londra Moda Haftası’nda sergilendi. Amacının bir gün moda dünyasını fethetmek olduğunu söyleyen Londralı Josh, moda yolculuğunu anlattı.