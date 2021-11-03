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Moda

Moda, toplumun tüketim trendleri belirleyen tüketim anlayışı. Giyim kuşamdan aksesuara, makyajdan mobilyaya popüler stil ve uygulamaları tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

DW Türkçe'nin moda ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Güçlü ve savaşçı kadınları anlatan tasarımlar 03.11.2021

Türkiye'de moda serimizin bu bölümünde, konuklarımız, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü pek çok isimi giydiren, bu tasarımlarını Anadolu kadınları ile çalışarak üreten Zeynep Tosun ve "Şaman kadınları", "Kapıları Aralayan Kadınlar" gibi her koleksiyonunda farklı bir kadın hikayesi anlatan tasarımcı Simay Bülbül.

Türkiye'de sürdürülebilir moda | Laboratuvarda üretilen vegan deriden ve araba lastiğinden çanta 02.11.2021

İklim değişikliği zamanlarında moda tasarımı nasıl olmalı? Dünyanın iklim dengesi bozuldu. Tekstil endüstrisi çevreyi en fazla kirleten sektörlerden ancak tasarımcılar daha fazla sürdürülebilirlik sağlamak için çözümler arıyor. Türk tasarım dünyası da gelecek için yenilikçi moda tasarımı yaratma zorluğuyla karşı karşıya! Ancak bu alanda adım atan genç tasarımcılar var.

Bünyamin Aydın | Olimpiyatlarda Türk sporcuların resmi kıyafetleri için logo tasarladı 18.10.2021

80 milyon Türk'ten 25 milyonu Instagram kullanıyor. Dünya çapında dördüncü en büyük kullanıcı sayısına sahip ülke. Genç Türk tasarımcılar bunun farkında ve takipçilerin tercihlerini yakından takip ediyorlar. Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın sokak modası markası Les Benjamins de onlardan biri. Robert Downey Jr., Aiden Smith gibi Hollywood yıldızları müşterileri arasında. Aydın, DW'ye markasını anlattı.

Türkiye'de muhafazakâr modanın yükselişi 15.10.2021

İstanbul son yıllarda muhafazakâr modanın merkezi haline geldi. Çok sayıda firma sadece Türkiye’deki kadınlarına değil dünya genelinden muhafazakâr modayı takip eden kadınlara pek çok seçenek sunuyor. Türkiye’de moda serimizin bu bölümünde muhafazakâr moda dünyasını ele alıyoruz.

Hatice Gökçe | Tarkan'dan Can Bonomo'ya cesur erkeklerin moda tasarımcısı 01.10.2021

Türkiye'de moda tasarımı şaşırtıcı, avangart ve hepsinden öte düşündüğünüzden çok farklı. Bu haftadan itibaren Doğu ve Batı arasındaki büyüleyici moda dünyasına dalacağız. Türkiye'de moda serimizin ilk konuğu Tarkan, Hayko Cepkin, Can Bonomo gibi isimlere de kıyafet tasarlayan Hatice Gökçe. İşte Gökçe'nin cesur ve sürdürülebilir materyallerden yapılmış tasarımları...
French designer Pierre Cardin poses before a press conference to present the musical Dorian Gray that will be shown at La Fenice theatre in Venice, on June 3, 2016. The show will be played on August 6 and 7, 2016 in the famous Venetian opera with singer Matteo Setti in the title role. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Pierre Cardin hayatını kaybetti 29.12.2020

Efsane modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayata veda etti. Cardin moda dünyasının en büyük vizyonerlerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Istanbul's Caddebostan district People in İstanbul flocked to parks and seaside to enjoy the weekend after the coronavirus restictions started to be gradually eased in Turkey Copyright: DHA

İstanbul'da yasaksız hafta sonu böyle geçti 07.06.2020

İstanbul'da pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı uygulanmayan ilk hafta sonunda Cumartesi gecesi sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bazı semtler Pazar günü nispeten daha sakindi.

Kotun bin bir tonundan tablolar 16.03.2020

Moda ürünleri de bir sanata dönüşebilir. Özellikle Ian Berry söz konusu olduğunda. Berry, eski kotları kesip sanat eserleri yaratıyor.

Modanın harika çocuğu Josh 08.06.2019

Josh Birch Jones sadece 13 yaşında ve modanın harika çocuğu olarak anılıyor. İngiliz genç daha şimdiden iki koleksiyon hazırladı ve koleksiyonları Londra Moda Haftası’nda sergilendi. Amacının bir gün moda dünyasını fethetmek olduğunu söyleyen Londralı Josh, moda yolculuğunu anlattı.

Çöpe atılmış kıyafetleri giyer miydiniz? 15.05.2019

Çöpe atılmış kıyafetleri giyer miydiniz? Moda Bloğu sahibi Karina Papp için bu sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı. Karina, sokaklara bırakılan kıyafetleri topluyor ve onları temizleyip bazen de kendisinden eklemeler yeniden giyiyor.

Moda ikonu Karl Lagerfeld hayatını kaybetti 19.02.2019

Fransız modaevi Chanel için ürettiği kreasyonlarla tanınan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti. "Kral Karl" olarak da bilinen tasarımcı modanın yanı sıra azimli bir fotoğrafçı ve edebiyat aşığıydı.
German designer Karl Lagerfeld poses on the runway during the Chanel Metiers D'Art 2018/19 Show at The Metropolitan Museum of Art on December 04, 2018 in New York City. (Photo by Angela Weiss / AFP) (Photo credit should read ANGELA WEISS/AFP/Getty Images)

Moda ikonu Karl Lagerfeld’e veda 19.02.2019

Chanel Modaevi ile özdeşleşen ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld yaşamını yitirdi. Lagerfeld, çok sayıda koleksiyona imza atmış, birçok defilenin fotoğrafını çekmiş, tanıtım kampanyaları hazırlamış bir sanatçıydı.

A screenshot taken on Thursday Feb.7, 2019 from an online fashion outlet showing a Gucci turtleneck black wool balaclava sweater for sale, that they recently pulled from its online and physical stores. Gucci has apologized for the wool sweater that resembled a blackface and said the item had been removed from its online and physical stores, the latest case of an Italian fashion house having to apologize for cultural or racial insensitivity. (AP Photo) |

Gucci ırkçılık tartışması yaratan kazağı raftan indirdi 07.02.2019

Moda dünyasında ırkçılık tartışması yaşanıyor. Eleştirilerin hedefinde koleksiyonunda siyah renkte bir kazağa yer veren İtalyan moda evi Gucci var. Gucci, özür dileyerek kazağı piyasadan çekti.

Türk modacıdan cüceler için özel tasarım 09.11.2018

Almanya'da Türk modacı Sema Gedik cüceler için moda tasarımı yapıyor. Göz hizasında anlamına gelen Auf Augenhöhe adlı markanın amacı, ayrımcılık ve dışlanmayla karşı moda aracılığıyla mücadele etmek. via @DW.Stories
In this Wednesday, May 20, 2015 photo, Seamstress Azhar Zayadneh, 20, sews jeans for the U.S. market, sitting at her work station in a garment factory in the village of Kitteh in northern Jordan. The factory opened last year, creating employment in an area with limited options, and Zayadneh says her first-ever job enables her to support her widowed mother. Yet for millions of young people in the Middle East and North Africa, jobs remain out of reach and the problem of youth unemployment has only worsened in the post-Arab Spring turmoil. (AP Photo/Raad Adayleh) |

McKinsey'den Avrupalılara "Türkiye'de üretin" çağrısı 16.10.2018

Türkiye'de ekonomik danışmanlık hizmeti tartışmasıyla gündeme gelen ABD'li McKinsey şirketinin Almanya bölümü, Almanya'daki moda endüstrisine Türkiye'de üretimin avantajlarını anlatan bir araştırma raporu yayınladı.
23.06.2018 German fashion designer Karl Lagerfeld attends the Dior Men's Spring/Summer 2019 fashion show on June 23, 2018 in Paris. (Photo by FRANCOIS GUILLOT / AFP) (Photo credit should read FRANCOIS GUILLOT/AFP/Getty Images)

Ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında 10.09.2018

85’inci doğum gününü kutlayan Alman modacı Karl Lagerfeld, yaklaşık 30 yıldır Chanel’in koleksiyonlarına imza atıyor. Lagerfeld, tasarımlarının yanı sıra çok yönlü olması ile dikkat çekiyor.

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