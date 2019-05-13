İstanbul’da seçmen kaydı telaşı

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri öncesi seçmen kaydını kontrol eden kimi İstanbullular seçmen kaydının sistemde olmadığını fark etti.

Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 23 Haziran seçimleri için seçmen listeleri güncelleniyor ve bazı adresler boşa düşüyor. 31 Mart seçimlerinde kesinleşmiş seçmen listesinde yer alan İstanbullu seçmenler, 23 Haziran seçimlerinde oy kullanabilecek. Seçmen listesine herhangi bir ekleme yapılmayacağı gibi mükerrer (tekrar eden) oy kullanılmasının önüne geçmek için ölenler ve kısıtlılar listelerden düşülecek. 31 Mart ve 23 Haziran arasında 18 yaşını olduran gençler ise 23 Haziran seçimlerinde oy kullanamayacak.

Seçmen kaydı çıkmayan İstanbullu seçmelerden biri de gazeteci Emin Çapa. Hem YSK hem e-devlet sisteminde seçmen kaydına ulaşamayan Çapa, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 10 yılı aşkın bir süredir aynı okulda oy kullandığını şimdiye kadar böyle bir sorunla karşılaşmadığını söylüyor. Çapa, "Önceki gece eşim e-devletten seçmen kaydına baktı ve seçmen kaydının olmadığını gördü. Ardından YSK’dan kontrol etti ve YSK’da da seçmen kaydı çıkmadı. Bunun üzerine benim seçmen kaydıma da baktık ve seçmen kaydım da ne e-devlette ne YSK’da vardı" diyor.

Çapa, 31 Mart yerel seçimlerinde de seçmen kaydını YSK sisteminden kontrol ederek oy kullandığını anımsatıyor. Seçmen kaydını kontrol ederken hata yaptığını düşünerek, nüfus kağıdında yer alan sıra numarasının başındaki 3 tane sıfır rakamını girerek bile deneyen Çapa, "Ancak sonuç yine aynıydı, seçmen kaydım yoktu. Aynı bilgileri girerek farklı sonuçlar alamadım" diyor.

Yaşadığı sorunu sosyal medyada paylaşmasının kimseyi yönlendirme amacı taşımadığını ifade eden Çapa, "Kendi durumumu paylaştım çünkü diğer insanların kontrol etmesi lazım, Bunlar zaman alacak işler. Aynı sorunu yaşayan insanlar, itiraz için kurumlara başvurduğunda uzun kuyruklar oluşacaktır" diyor.

Emin Çapa "seçmen kaydım da ne e-devlette ne YSK’da vardı” diyor

Seçmen kaydının yenilenmesinin kendisine şu an için bir yanıt olacağını vurgulayan Çapa, "Yetkili kurum olan YSK neden böyle bir durum yaşandığını açıklamak zorunda. Seçmen kaydımı kontrol etmeseydim ya da seçmen listelerine itiraz süresi dolunca durumu fark etseydim oy kullanamayacak mıydım?" diye soruyor.

Kontrol ettiğinde seçmen kaydının olmadığını görenlerden biri de CHP üyesi Ekin Can Alıcı. Bir arkadaşının kendisine haber vermesi üzerine seçmen kaydını kontrol ettiğini söyleyen Alıcı, yakın çevresinde 12 kişinin aynı sorunu yaşadığı dile getiriyor. Seçmen kütüklerinin değil ikametgâh kayıtlarının silindiğini ifade eden Alıcı, bağlı bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğüne durumu anlatan ve seçmen kaydının yeniden tanımlanmasını isteyen dilekçe vermeye hazırlanıyor. 31 Mart seçiminde oy kullandığı için 23 Haziran seçimlerinde de oy kullanma hakkına sahip olduğunu kaydeden Alıcı, "Ancak yine de oy kullanacağımız meçhul, dilekçemizin ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kabul edilmesine bağlı" diyor.

Kardeşiyle birlikte Üsküdar’da yaşayan E.Ö özel bir şirkette çalışıyor. Sosyal medyadaki paylaşımların ardından seçmen kaydını kontrol ediyor ve kaydına ulaşamıyor. Kendisiyle birlikte kardeşinin seçmen kaydının bulunmadığını söyleyen E.Ö, "Kardeşim benden daha uzun süredir bu adreste, 10 yıldır bu evde oturuyor" diyor. Daha önceki seçimlerde böyle bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade eden E.Ö, kaydının geri getirilmesi için bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurmaya hazırlanıyor.

"Kaydı silinen seçmenlerin herhangi bir ortak noktası yok"

Konuyla ilgili DW Türkçe’ye değerlendirmede bulunan CHP İl Hukuk Sorumlusu Av. Doğuşcan Aydın Aygün, "Kaydı silinen seçmenler içinde 20 yıldır aynı evde oturan da var, seçmen kaydı İstanbul’da yaşadığı halde Erzincan’a taşınan da var. Kaydı silinen seçmenlerin herhangi bir ortak noktası yok" diyor.

23 Haziran'ın iptal edilen seçimin yenilenmesi olduğu için ölenler, kısıtlılar ve hükümlüler hariç 31 Mart'ta oy kullanmış tüm seçmenlerin 23 Haziran'da oy kullanabileceğini söyleyen Aygün, "Adres kayıtlarının silinmesi ciddi bir durum. Büyük olasılıkla sistemden yapıyorlar. Sistemden bu işlemi hangi kurum ve memurun yaptığının ortaya çıkması için başvuru yapacağız" diyor. Aygün ayrıca seçmen kaydı silinmiş İstanbulluların nüfus müdürlüğüne verecekleri dilekçeye tapu, kira sözleşmesi veya fatura gibi evrakları eklemelerini anımsatarak seçmen kayıtları silindiyse ilçe seçim kuruluna başvurmaları gerektiğini belirtiyor.

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz AKP İstanbul İl Başkanlığı Basın Sözcüsü Ali Şener, AKP İstanbul Seçim İşleri Başkanlığı’na seçmen kayıtlarının silindiğine yönelik herhangi bir bilginin gelmediğini bildirdi.

Kaftancıoğlu: Oylarınıza sahip çıkacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili İstanbullular; seçmen listelerinde adımız görünmüyor diye kaygılanmakta haklısınız çünkü her şeyi yapabileceklerini biliyoruz. Ancak rahat olun aynen 31 Mart öncesinde olduğu gibi tüm detayların yakın takipçisiyiz bir kez daha oyunlarını bozarak oylarınıza sahip çıkacağız" ifadelerini yer verdi.

Seda Karatabanoğlu

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