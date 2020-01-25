 İstanbul ve Ankara′da deprem | TÜRKİYE | DW | 27.01.2020

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TÜRKİYE

İstanbul ve Ankara'da deprem

Kandilli Rasathanesi İstanbul'da 3,1 ve Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Symbolbild Erdbeben Seismograph Monitorschreiber (picture-alliance/dpa)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, öğle saatlerinde İstanbul ve ardından Ankara'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul'da saat 12.33'te meydana gelen 3,1 büyüklüğündeki depremin Sofular-Şile merkezli ve 5,5 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

İstanbul'daki depremin ardından saat 13.51'de de Ankara'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Ahmetadil-Akyurt merkezli depremin  beş kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ankara'da aynı merkezde saat 14.00 ve 14.09'da da 3,3 ve 2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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