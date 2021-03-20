İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle ilgili Danıştay'da iptal davası

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesine karşı Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece yarısı yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı Türkiye'nin emektar kadınlarının mücadelesiyle kazanılan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini duyurdu. Ancak hukuken bu kararın hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunla yürürlüğe giren bir milletlerarası sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı Kararıyla taraf olmaktan çıkarılamaz" denildi. Dernek Karar'a karşı Danıştay başkanlığına iptal davası açıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı'ndan çekilme gerekçesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gerekçeleriyle ilgili Türkçe ve İngilizce bir açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Açıklamada, "Bilindiği üzere Türkiye, kadının toplumdaki statüsünü koruma ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etme konusundaki güçlü bağlılığını göstererek İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olmuştur. Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır" denildi.

"İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ciddi endişeleri olan tek ülke Türkiye değildir" ifadesi kullanılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Avrupa Birliği'nin 6 üyesi (Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya) İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamamıştır. Polonya da eşcinsel grupların toplumsal cinsiyet hakkındaki fikirlerini tüm topluma empoze etme girişimini gerekçe göstererek sözleşmeden çekilmek için adımlar atmıştır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 'kadınları korumaktan taviz verdiği' anlamına gelmemektedir. Türkiye, sözleşmeden çekilse de aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecektir."

Açıklamada, "Türkiye mart ayının başında açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında da aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddete karşı mevcut önlemlerin etkinliğini artırmak için ilave adımlar atacaktır" denildi.

Türkiye anlaşmadan çekildi

Türkiye, Resmi Gazete'de Cuma Gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini duyurmuştu.

Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin bu kararı uluslararası arenada büyük tepki çekti. Avrupa Konseyi'nin açıklamasında sözleşmeden ayrılmanın Türkiye'yi ve Türk kadınlarını şiddetle mücadelede hayati bir araçtan mahrum bırakacağına dikkat çekilerek "Türk yetkilileri İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği kadınları şiddetten korumaya yönelik uluslararası sistemi zayıflatmamaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği (AB) yetkilileri Türkiye'ye karardan dönmeye çağırırken, ABD Başkanı Joe Biden ise kararın "ümit kırıcı" bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye, 2011 yılında İstanbul'da kabul edilen sözleşmeyi parlamentosunda ilk onaylayan ve yürürlüğe koyan ülke olmuştu.

DW/ BÖ, HT

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