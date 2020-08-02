 ″İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı birçok kardeşimiz hayatta olacaktı″ | TÜRKİYE | DW | 03.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

"İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı birçok kardeşimiz hayatta olacaktı"

Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tartışmalar sürerken kadın örgütleri sözleşme uygulanıyor olsaydı birçok kadının şu anda hayatta olacağına dikkat çekiyor. Peki, sözleşme kadınları nasıl koruyor?

Video izle 06:00

İstanbul Sözleşmesi kadınları nasıl koruyor?

Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesini konu alan İstanbul Sözleşmesi, hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge. Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu sözleşme, son aylarda yeniden tartışmaya açılırken, kadına yönelik şiddet artarak devam ediyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre sadece temmuz ayında erkekler tarafından en az 36 kadın öldürüldü, 11 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.

Yılın başından bu yana en az 182, 2019’da en az  474 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Kadın örgütleri sözleşmenin tartışmaya açılması bir yana, tam ve etkin uygulanması için taleplerini yeniliyor.

Peki, İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı kadın cinayetleri önlenebilir miydi?

Kadın hakları savunucuları, "Sözleşme uygulansaydı birçok kardeşimiz hayatta olacaktı" diyor. Sözleşmenin kadınları koruyacak söz konusu maddelerini mercek altına aldık.

©Deutsche Welle Türkçe

 

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

İstanbul Sözleşmesi kadınları nasıl koruyor?  

Benzer içerik

Türkei Demo- Ermordung Pinar Gültekin

Temmuz ayında erkekler 36 kadını öldürdü 02.08.2020

İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı, sözleşmeyi destekleyenlere cinsiyetçi saldırıların düzenlendiği temmuz ayında Türkiye'de 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Polen Warschau | Frauenrechte & Protest gegen Rückzug von Istanbul-Konvention

Polonya’da İstanbul Sözleşmesi AYM’ye gidiyor 30.07.2020

Polonya'da Başbakan Mateusz Morawiecki, İstanbul Sözleşmesi’nin Polonya anayasasına uygun olup olmadığının incelenmesini istedi.

Türkei Istanbul - Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

İstanbul Sözleşmesi feshedilebilir mi? 21.07.2020

Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele için hazırlanmış İstanbul Sözleşmesi’nin bir taraf devlet tarafından feshedilmesi mümkün. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri birer deklarasyonla sözleşmeyi bypass arayışında.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Uzmanlar 'bant daraltma'yı aşmak için VPN’i işaret ediyor

Yeni sosyal medya yasasına uymayan şirketler bant daraltmayla karşı karşıya kalabilir. Uzmanlara göre sosyal medya kullanıcıları bu yaptırımı VPN hizmeti ile aşabilir. VPN teknolojisini engellemekse mümkün değil.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool sezonun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarının arkasındaki isimse Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp.    