İstanbul Sözleşmesi için çağrı: "Sen de ses ver"

Sanatçı ve gazeteciler, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkacağı 1 Temmuz tarihi öncesi sosyal medyada kampanya başlattı. Ünlü isimler, "#İstanbulSözlesmesiHepimizin demek için sen de ses ver" diyerek birbirlerine çağrıda yaptıkları videoları Twitter ve Instagram'dan paylaşıyor.

Kampanyaya katılanlar arasında Zuhal Olcay, Ayşenil Şamlıoğlu, Deniz Çakır, Hande Soral, Aslıhan Gürbüz, Ece Dizdar, İrem Helvacıoğlu, Banu Güven, Şirin Payzın, Melis Alphan gibi isimler bulunuyor.

Sosyal medyadaki kampanyanın katılımcıları, paylaşımlarında "Türkiye kararını geri çekmezse 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmış olacak" vurgusu yaptı.

Türkiye, kadına karşı şiddetin önlenmesini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nden geçen Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla çekildiğini açıklamıştı. 30 Nisan'da yayımlanan resmi gazetedeyse, tam adı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan sözleşmenin Türkiye bakımından resmen sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olduğu duyurulmuştu.

DW/CÖ,BÖ

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