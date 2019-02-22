İsrail'in Ay'a inme girişimi başarısız oldu

İsrail'in 'Beresheet' adlı uzay aracı, Ay yüzeyine inmek üzereyken parçalandı. Uzay aracı, son inişini yaptığı sırada yeryüzündeki kontrol ekibiyle iletişimini kaybetti. Olaydan saniyeler sonra misyonun başarısız olduğu açıklandı.

İsrail Hava-Uzay Sanayii'nden Opher Doron, "Ay yüzeyine kesin olarak çarpmış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı. Aracın motorunun inişten kısa bir süre önce çalışmayı durdurduğu bilgisini aktaran Doron, kazanın nedeninin hala araştırıldığını kaydetti. Kazaya rağmen Ay'a kadar gelebilmiş olmalarını "müthiş bir başarı" olarak nitelendiren Doron, "Bizim aracımız, bugüne kadar Ay'a ulaşabilmiş olan en küçük ve en ucuz araçtır" dedi.

Kaza, Başbakan Benyamin Netanyahu da dahil olmak üzere bir grup kişi misyonun gidişatını izlediği sırada gerçekleşti. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Netanyahu, "Tekrar deneyeceğiz. Ay’a ulaştık ancak bir dahaki sefere daha rahat bir biçimde inmek istiyoruz" dedi.

Ortalama bir çamaşır makinesi büyüklüğünde olan araç, uzaya Şubat ayında fırlatılmıştı. Eğer misyon başarılı olsaydı İsrail, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a uzay aracı indiren dördüncü ülke olacaktı. 'Beresheet' aynı zamanda, özel bir şirket tarafından başka bir gök cismine gönderilen ilk uzay aracı unvanını da alacaktı. Projeyi, kamu yararına faaliyet gösteren SpaceIL adlı İsrailli kuruluş finanse etmişti.

Uzay aracının içinde yüzlerce dijital kayıt ile madeni para büyüklüğündeki bir çipe kaydedilmiş İbranice Tevrat'ın da bulunduğu bir uzay kapsülü olduğu açıklanmıştı.

Aracın ismi 'Beresheet', İbranice "Doğuş" ve "Başlangıç" anlamına geliyor.

Sovyetler Birliği 1966 yılında 'Luna 9' adlı uzay aracıyla Ay'a ulaşan ilk ülke olmuş, aynı yıl ABD'nin 'Surveyor1' aracı da Ay'a başarılı bir iniş yapmıştı. 2013 yılında Çin uzay aracı 'Chang'e-3' aracı 'Yutu' adlı aracını Ay'a indirmişti.

Video izle 01:56 Paylaş İsrail'in ilk Ay misyonu E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3DtWb İsrail'in ilk Ay misyonu

DW,AP/SSB,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe