 İsrail Suriye′deki İran hedeflerini vurdu | DÜNYA | DW | 21.01.2019

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DÜNYA

İsrail Suriye'deki İran hedeflerini vurdu

İsrail ordusu Suriye’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

İsrail ordusu Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak Suriye’deki bazı İran hedeflerini vurduğunu duyurdu. İsrail savaş uçaklarının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nü hedef aldığı hava operasyonunda çeşitli cephaneliklerin, Şam Uluslararası Havalimanı'nda bulunan bir askeri tesisin, İran istihbaratına ait bir mevkinin ve İran askeri eğitim kamplarının vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu açıklamasında Suriye rejimine hitaben de "Suriye’de olan biten her şeyden Suriye rejimini sorumlu tutuyoruz ve onları İsrail'i hedef almama ya da başkalarının kendi toprakları üzerinden İsrail’i hedef almasına izin vermeme konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı. Operasyonun Suriye'de etkin olan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün pazar günü Golan Tepeleri'ne düzenlediği karadan karaya füze saldırısına bir yanıt olduğu belirtildi. Açıklamada söz konusu füzenin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail'in "güdümlü füzelerle ardı ardına dalgalar hâlinde yoğun bir saldırı" gerçekleştirdiğini ancak Suriye hava savunma sistemlerinin "düşman hedeflerin" büyük çoğunluğunu imha ettiğini bildirdi. Rus haber ajansı Interfax ise Rusya Savunma Kontrol Merkezi'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun 30'dan fazla cruise füzesi ve güdümlü bombayı imha ettiğini duyurdu. Saldırıda dört Suriye askerinin hayatını kaybettiği ve altı askerin de yaralandığı belirtildi.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail hava saldırılarının Şam havalimanı ile başkent çevresindeki çeşitli bölgeleri hedef aldığını bildirdi. İran ve Hizbullah silah depolarının isabet aldığı kaydedilen açıklamada en az 11 rejim yanlısı savaşçının hayatını kaybettiği belirtildi.

DW,AFP/EC,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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