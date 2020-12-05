"İsrail ile istihbari ilişkilerimiz devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin İsrail ile istihbari ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, "En tepedeki kişilerle sıkıntı yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. En tepedeki ile sıkıntılar olmasa ilişkiler çok farklı olabilirdi" ifadesini kullandı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail'in Filistin politikasının Türkiye açısından "kırmızı çizgi" olduğunu ve İsrail'in Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırların Ankara açısından kabulünün imkansız olduğunu vurguladı. "Bu bizim ne adalet anlayışımıza, ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır" diyen Erdoğan "Yoksa gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Bir soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi hakkındaki olumlu ifadelerine de değinen Erdoğan, "Sayın Putin'ile tanıştığımdan bu yana ben de aynen bu şekilde kendisini tanıdım" diyeren Putin'in "özü sözü bir, verdiği sözde duran" bir siyasetçi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rusya ile olduğu kadar, ilişkilerini güçlü bir biçimde götürdüğü ülke sayısının az olduğunu kaydeden Erdoğan, "Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz. Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum" dedi.

Koronavirüs aşısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan koronavirüs aşısına dair de açıklamalarda bulundu. Kendinin de aşı olacağını daha önce ifade ettiğini belirten Erdoğan, "Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde hassasiyete davet ediyorum. Bu konuda bu işin mütehassısı olan doktorlarımızdır. Herkes bu alanda konuşmamalı" söyleminde bulundu. Erdoğan ayrıca, Çin ile 50 milyon aşı alımına dair bir anlaşma yapıldığını ve ilk etapta bunun 4,5 milyonunun Türkiye'ye geleceğini dile getirdi. Aynı zamanda Almanya‘dan da aşı geleceğini belirten Cumhurbaşkanı, öncelikli olarak sağlık elemanlarının aşılanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşı kutlamaları ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, "Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil" dedi.

DHA,DW / ET,EC

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