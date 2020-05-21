 İspanya’nın turizm geliri koronavirüs nedeniyle yarıya indi | AVRUPA | DW | 01.06.2020

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AVRUPA

İspanya’nın turizm geliri koronavirüs nedeniyle yarıya indi

Koronavirüsün en ağır etkilediği ülkelerden İspanya’da turizm geliri bu yılın ilk dört ayında yarı yarıya azaldı.

İspanya'nın sevilen turistik kentlerinden Malaga

İspanya'nın sevilen turistik kentlerinden Malaga

Avrupa'nın turizm açısından en tercih edilen ülkelerinden İspanya'ya koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle Nisan ayında turist gitmedi. Oysa Paskalya tatilinin Nisan ayına rastlaması nedeniyle hem anakara hem de İspanya'ya bağlı adaların bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyordu.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden (INE) yapılan açıklamaya göre, ekonominin önemli dayanaklarından biri olan turizm sektörünün geliri bu yılın ilk dört ayında yarı yarıya azaldı. Ulusal İstatistik Dairesi'ne göre Ocak-Nisan ayları içinde turizmden sağlanan gelir 11 milyar 700 milyon euro. Bu rakam bir önceki yıla (2019) oranla yüzde 48 daha düşük.

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Turizmciler panikte: İspanya’da bu yaz turizm öldü

Turist sayısı düştü

İspanya'yı bu yılın ilk dört ayında (Ocak-Nisan) 10 milyon 58 bin turist ziyaret etti. Mart ortasından itibaren rakamlar düştü. Çünkü İspanya koronavirüsle mücadele önlemlerini hayata geçirdi, sokağa çıkma kısıtlamaları, uçuş yasakları gibi önlemler alındı. Turizm, İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 12'den fazlasını oluşturuyor. Turizmde normal şartlarda Fransa'nın ardından dünyada en fazla tercih edilen ikinci ülke olan İspanya'yı her yıl 80 milyon turist ziyaret ediyor.

İspanya'nın Barcelona kenti

İspanya'nın Barcelona kenti

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan uçuş yasağı 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor. Turizm Bakanı Reyes Maroto, Telecinco televizyonuna yaptığı açıklamada, yurtdışından ülkeye gelecek turistlere sağlıklarının güvende olduğunun garantisini vereceklerini söyledi. Bakan "Bu bizim güçlü tarafımız olacak" dedi.

Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bir pilot proje çerçevesinde bazı ülkelerden turistlerin ülkeye 1 Temmuz'dan önce giriş yapmasına izin verilecek. Buna göre Almanya, Fransa ve İskandinav ülkelerinden turistler 1 Temmuz öncesinde İspanya'ya bağlı Balear ve Kanarya adalarına gidebilecek. Bu adalarda koronavirüs önlemleri 22 Haziran'dan itibaren gevşetilecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

Olağanüstü hal uzatılacak mı? 

İspanya koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında. İspanyol basınında yer alan haberlere göre ülkede Mart'ta alınan olağanüstü hal kararının 21 Haziran'a kadar uzatılması planlanıyor. El Pais'in haberine göre Başbakan Pedro Sanchez, parlamentodan olağanüstü halin uzatılmasını talep edecek. Bu tarihten sonra vatandaşlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor. İspanya'da koronavirüs ve buna bağlı hastalıklardan 27 bin insan hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayası ise 240 bin.

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DW Haber - 21.05.2020

AFP, rtr  HT, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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