 ″Irk″ kelimesi Anayasadan çıkarılıyor | ALMANYA | DW | 05.03.2021

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ALMANYA

"Irk" kelimesi Anayasadan çıkarılıyor

Almanya'da içişleri ve adalet bakanlıkları Anayasa'nın ayrımcılığa karşı maddesindeki "ırk" kelimesini değiştirmek konusunda uzlaştı. Irk yerine "ırkçı nedenlerle" ibaresi getirilecek.

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Almanya'da "ırk" kelimesinin anayasadan çıkarılması planında ilerleme kaydedildi. İçişleri ve adalet bakanlıkları sözcüleri, Anayasa'nın ayrımcılık yasağının ifade bulduğu 3'üncü maddesindeki "ırk" sözcüğünün kaldırılacağını ve yerine "ırkçı nedenlerle" ibaresinin getirileceğini teyit etti.

Anayasanın söz konusu 3'üncü maddesinde hiç kimsenin "cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini ve siyasi görüşleri nedeniyle avantaj ya da dezavantaja sahip olamayacağı" ifade buluyor. Maddedeki "ırkı nedeniyle" ibaresinin "ırkçı nedenlerle" şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

Spiegel dergisi, Adalet Bakanı Christine Lambrecht ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in bu formülasyon üzerinde uzlaştıklarını bildirmişti.

Çarşamba günü Bakanlar Kuruluna gidecek

Değişiklikle ilgili kanun tasarısının Çarşamba günü Bakanlar Kurulunda onaylanması bekleniyor.

Sonbaharda Bakanlar Kurulu Anayasa'da yer alan "ırk" ifadesinin, artık uygun kabul edilmeyen bir kavram olduğuna işaret ederek değiştirilmesi kararı almıştı. Bulunan formülün Sosyal Demokrat Adalet Bakanı Lambrecht'in fikri olduğu ve Hristiyan Birlik partilerinin başlangıçta bu teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Almanya'da anayasada değişiklik yapılabilmesi için Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisinde üçte ikilik çoğunluğa ulaşmak gerekiyor.

KNA/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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"Irk" ifadesi anayasadan çıkarılacak

Almanya'da ırkçılık ve aşırı sağ suçlarla etkili mücadele için bir önlem paketi hazırlandı. Buna göre anayasadan "ırk" kavramı çıkarılacak, ırkçılıkla mücadele için özel birimler oluşturulacak.  

Alman hükümetinden "ırk" kavramı anayasadan çıkartılsın önerisine destek

Alman hükümetinin İnsan Hakları Temsilcisi Kofler, Yeşiller’den gelen ırk kavramı Federal Anayasa’dan çıkartılsın önerisine destek verdi. Kofler, uzmanların görüşleri doğrultusunda yeni bir formülasyondan yana.  

Yeşiller: "Irk" kavramı Alman anayasasından çıkartılsın

Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteriler devam ederken, Yeşiller'den "ırk kelimesi anayasadan çıkartılsın" önerisi geldi. Öneride bulunan Yeşiller partili siyasetçiler, "ırkçılığı hafızamızdan silmenin vakti geldi" dedi.  

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Almanya'da içişleri ve adalet bakanlıkları Anayasa'nın ayrımcılığa karşı maddesindeki "ırk" kelimesini değiştirmek konusunda uzlaştı. Irk yerine "ırkçı nedenlerle" ibaresi getirilecek.  

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