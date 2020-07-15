 Irkçılığa karşı Yahudi-Müslüman diyaloğu arayışı | ALMANYA | DW | 17.07.2020

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ALMANYA

Irkçılığa karşı Yahudi-Müslüman diyaloğu arayışı

Almanya'da Yahudiler Merkez Konseyi başlattığı anket projesiyle iki cemaat arasında diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Anketin Türkçesi de bulunuyor.

Symbolbild Kippa und Kopftuch (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

2012 yılında Berlin'de ırkçılık karşıtı bir eylemde Yahudi ve Müslüman cemaatleri bir araya geldi

Almanya'da bulunan Yahudiler Merkez Konseyi bugün itibarıyla Almanya'da yaşayan Yahudiler ve Müslümanlar arasındaki diyaloğu konu alan sanal bir anket başlattı. Forsa Araştırma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Schalom Aleikum" (Şalom Aleyküm) isimli proje, Almanya'da yaşayan Yahudi ve Müslümanlara ulaşarak iki grubun birbirleri hakkındaki fikir ve görüşlerinin yanı sıra maruz kaldıkları ayrımcılık konusundaki tecrübelerini görünür kılmayı hedefliyor.

Cevaplaması 15 dakika kadar süren ankette örneğin ''Yahudiler ve Müslümanlar birbirleri hakkında ne düşünüyorlar?'', Bu grupların toplumdaki yeri nedir?, İki toplum arasındaki diyalogda antisemitizm ne gibi bir rol oynuyor? İki topluma dahil bireyler ayrımcılık konusunda ne gibi tecrübeler yaşıyor?'' gibi soruların yanı sıra ''Ortadoğu sorunu sizce Almanya'daki Yahudi-Müslüman diyaloğunu zorlaştırıyor mu?'' sorusu da bulunuyor.

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster

Artan ırkçılığa karşı diyalog arayışı

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster anketle ilgili yaptığı açıklamada, ''Özellikle Yahudi karşıtlığı, ırkçılık ve Müslümanlara yönelik nefret söyleminin arttığı şu günlerde Almanya'daki Yahudiler ve Müslümanların görüşlerini daha görünür kılmak istiyoruz'' dedi.

Schuster ayrıca anket yoluyla Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki ilişkiler ve Almanya toplumundaki rolleri hakkında da yeni bulgulara ulaşmayı hedeflediklerini belirterek anket sonuçlarının iki toplum arasındaki diyaloğa yeni ivmeler kazandırmasını umduklarını kaydetti.

Kasım ayı sonuna kadar sanal ortamda yapılacak anket sorularını Almanca ve İngilizce'nin yanı sıra Rusça ve Türkçe de yanıtlamak mümkün.

KNA / NS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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