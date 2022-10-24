Irkçı Zschäpe'ye temyiz yolu kapalı

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında ırkçı saiklerle biri polis 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'ne (NSU) üye Beate Zschäpe'nin, hakkında daha önce verilen müebbet hapis cezasını temyize taşıma girişimi Federal Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Zschäpe hakkında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından verilen müebbet hapis cezası kararı ile, Federal Adalet Divanı'nın yine Zschäpe aleyhine aldığı iki kararın anayasaya aykırı olduğu yönünde, Zschäpe'nin avukatları tarafından dile getirilen iddianın hukuki dayanağı bulunmadığına hükmetti.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, NSU terör örgütünün, şu an 47 yaşında olan Beate Zschäpe ile örgütün intihar eden yöneticileri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından kurulduğunun kanıtlandığını bildirmişti. Örgüt işlediği 10 cinayetin yanı sıra çok sayıda soygun da yapmış; bunların sonuncusunda, 4 Kasım 2011 tarihinde Eisenach kentinde bir banka soygununun ardından polisten kaçarken, Mundlos ve Böhnhardt bir karavanın içinde ölü bulunmuştu. Yetkililer bu ikilinin intihar ettiğini duyurmuş, olaydan birkaç gün sonra da Zschäpe emniyet güçlerine teslim olmuştu.

NSU terör örgütünün üyeleri Uwe Böhnhardt, Beate Zschäpe ve Uwe Mundlos (soldan sağa) Fotoğraf: picture alliance/dpa/Polizeidirektion Suedwestsachsen/dapd/DW Fotomontage

"Yardım ve yataklıktan" müebbet hapis cezası

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen ve uluslararası çapta ilgi uyandıran NSU davasında Mahkeme, Zschäpe'nin işlenen cinayetlere doğrudan katılmadığına ancak, "Aşırı sağcı bir terör örgütü tarafından işlenen birçok cinayete yardım ve yataklık ettiğine" hükmederek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme ayrıca işlenen suçların ağırlığına atıfta bulunarak, Beate Zschäpe'nin, 15 yıldan önce tahliye olamayacağını karara bağlamıştı.

Federal Adalet Divanı da daha sonra söz konusu kararı, herhangi bir duruşmaya gerek duymadan onaylamıştı. Zschäpe'nin avukatları, Adalet Divanı'nın bu tutumunun hukuka aykırı olduğunu savunarak Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu.

NSU kurbanları

Irkçı terör örgütü NSU, Enver Şimşek (38), Abdurrahim Özüdoğru (49), Süleyman Taşköprü (31), Habil Kılıç (38), Mehmet Turgut (25), Ismail Yaşar (50), Theodoros Boulgarides (41), Mehmet Kubaşık (39), Halit Yozgat (21) ve polis memuru Michèle Kiesewetter'i (22) katletti.

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