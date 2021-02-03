İran’la nükleer anlaşmanın tarafları Viyana’da görüşecek

2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın geleceği için Tahran ve Washington'dan yetkililerin 6 Nisan'da Viyana'ya gideceği bildirildi. İki ülke temsilcilerinin aynı kentte olacağı, ancak biraraya gelmeyecekleri ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, anlaşmanın Avrupa, Rusya ve Çinli taraflarıyla anlaşmanın geleceğini ele almak için bir araya geleceklerini açıkladı. Avusturya'da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeleri "ileri doğru atılmış sağlıklı bir adım" olarak nitelendiren Price, müzakerelerin zorlu geçmesini beklediklerini de ifade etti.

Avrupa Birliği'nden (AB) bir üst düzey yetkili, hedefin iki ay içinde anlaşmaya varmak olduğunu açıkladı. Bir başka diplomatik kaynak, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan hangilerini kaldırabileceğinin ve İran'ın nükleer sorumluluklarının müzakere edileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, amaçlarının yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını nihayete erdirmek ve buna paralel olarak nükleer önlemlerin devreye sokulması olduğunu ifade etti. Zarif, "İran - ABD görüşmesi olmayacak. Buna gerek yok" diye ekledi.

İranlı bir yetkili de Viyana'ya gidecek Amerikan heyetinde İran Özel Temsilcisi Robert Malley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yer alacağını söyleyerek, İranlı ve Amerikalı yetkililer arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmeler olmayacağının altını çizdi.

Maas: Bölge için iyiye işaret

Müzakerelerin devam etmesinin iyiye işaret olduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da zaman kaybedilmemesinin önemine dikkat çekti.

Maas, "Yeniden tamamıyla saygı gösterilen bir anlaşma tüm bölgenin güvenliği için bir artı ve bölgesel istikrara yönelik diğer önemli konuların görüşülmesi için en iyi temel olurdu" ifadelerini kullandı.

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin'in yanı sıra Almanya ve AB tarafından da imzalanan anlaşma, İran'a yönelik yaptırımların durdurulması karşılığında Tahran'ın da nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu. ABD, İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan 2018 yılında eski Başkan Donald Trump'ın kararıyla tek taraflı olarak çekilerek Tahran'a yönelik yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu. Ancak anlaşmaya taraf olan İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya; ABD'nin bu adımını eleştirerek mutabakata bağlılıklarının sürdüğünü bildirmişti. İran ise Trump yönetiminin tavrına tepki olarak anlaşmadan doğan yükümlülüklerini aşamalı olarak terk etme politikası izlemişti.

Trump'ın halefi, ABD Başkanı Joe Biden, anlaşmayı yeniden hayata geçirmek istemesine rağmen, Washington ve Tahran arasında ilk adımı kimin atacağına dair tereddüt yaşanıyordu.

DW,rtr / SÖ,EC

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