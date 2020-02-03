 İran ve Suudi Arabistan′da Macron′a tepki | DÜNYA | DW | 27.10.2020

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DÜNYA

İran ve Suudi Arabistan'da Macron'a tepki

İran ve Suudi Arabistan Muhammed Peygamber karikatürlerinin gösterilmesini savunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi. İran, Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Muhammed Peygamber karikatürlerinin gösterilmesini destekleyen tutumu nedeniyle İslam dünyasında tepki büyüyor.

İran kanalı IRIB'in verdiği bilgilere göre, Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede İran'ın "İslam'ın peygamberi ve İslam dininin değerleri hakkındaki her türlü aşağılayıcı ve saygısız tutumu kişilerin pozisyonundan bağımsız olarak" kınadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan da "Hz. Muhammed'e hakaret eden karikatürleri ve İslam'ı terörizm ile ilişkilendiren her tür girişimi" kınadığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarını boykot etmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarını boykot etmeye çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmannuel Macron, Fransa'da derste düşünce özgürlüğü konusu işlenirken Muhammed Peygamber karikatürlerini kullanan Samuel Paty adlı öğretmenin radikal İslamcı olduğu tahmin edilen bir saldırgan tarafından başı kesilerek öldürülmesi sonrası İslamcı çevrelere karşı tedbirlerin sıkılaştırılacağını açıklamış ve söz konusu karikatürlerin gösterilmekten vazgeçilmeyeceğini, bunun düşünce özgürlüğü olduğunu savunmuştu. Macron cami ve Müslüman kuruluşlarının da daha sıkı denetime tabi tutulacağını açıklamıştı.

Macron'un tutumu Türkiye ile Fransa arasında diplomatik bir krize yol açmış, Erdoğan’ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözler sonrası Fransa Ankara büyükelçisini geri çağırmış, Erdoğan'da Fransız mallarını boykot etme çağrısında bulunmuştu.

Reuters/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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