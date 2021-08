İran ve Rusya'da rekor korona rakamları

Koronavirüsün en hızlı yayılan ve en tehlikeli varyantı olan Delta nedeniyle İran'da altı günlük tam kapanma kararı alındı. Kararın İran Krizle Mücadele birimi tarafından alındığı, İran Sağlık Bakanlığı'nın talep ettiği iki haftalık kapanmanın reddedildiği bildirildi.

Koronavirüs pandemisinin bir süredir etkili olduğu İran'da Sağlık Bakanlığı, her iki üç dakikada bir kişinin Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu. Ancak zaten kötü olan ekonomiye olumsuz etkisi endişesiyle ülkede sıkı tedbirler alınmadığı dikkat çekiyordu. Şimdi ise can kaybındaki artış ve her üç saniyede bir yeni vaka tespiti üzerine kapanmaya direnişin kırıldığı görülüyor.

Delta varyantının ülkedeki pandemiye damgasını vurduğu İran'da son 24 saatte 460'dan fazla vefat, yaklaşık 30 bin de yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Son rakamlarla birlikte İran'da pandeminin başladığı Şubat 2020'den bu yana virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 97 bini aşmış oldu. Ülkede kayıtlara geçen toplam enfeksiyon rakamı da yaklaşık 4 milyon 400 bin olarak verildi.

İran, pandemiden en olumsuz etkilenen ülkelerden. Tahran'a ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkede yıllardır ilaç bulmada zaten güçlük çekiliyordu. Pandemi döneminde ise korona asılarının ülkeye ulaşması güçlükle sağlanıyor. Ülkede şimdiye kadar aşılananların oranı sadece yüzde 4.

Rusya'da yeni rekor

Rusya'da resmi makamlar arka arkaya üçüncü kez rekor korona rakamlarının kayda geçtiğini duyurdu, Buna göre son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülkede 819 kişi hayatını kaybederken, 22 bin de yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Korona ölümlerini kapsamlı biçimde tanımlayan, bu nedenle başka makamlara göre rakamları yüksek olan Rusya İstatistik Kurumu Rosstat verilerine göre ülkede Covid-19 nedebiyle hayatını kaybedenlerin rakamı Haziran 2021 sonunda 300 binden daha fazla açıklanmıştı. Haziran ayında kayıtlara geçen vefat sayısı da yaklaşık 21 bin ile oldukça yüksek verildi.

Vefat oranındaki yükseklik Rus halkının mevcut aşılara temkinli yaklaşmasıyla açıklanıyor. Şimdiye kadar Rusların sadece yaklaşık üçte birinin ilk doz aşısını olduğu bildiriliyor. Oysa Rusya'da aşı kampanyası geçen yılın sonunda başlamış, Rusya Devlet Başkanı Putin bizzat vatandaşları aşı olmaya davet etmişti.

Aşılamadaki düşüklüğün bir diğer nedeni olarak da ülkedeki kısıtlamaların gevşekliği gösteriliyor. Rekor rakamlara rağmen Rusya'da kapalı alanlarda maske kuralına genelde uyulmadığı haber veriliyor. 13 Ağustos Cuma itibariyle Moskovo'daki işletmelerin çalışanlarının yüzde 30'unu evden çalıştırma yükümlülüğü de sona erdi.

