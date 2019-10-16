 İran sınırında Türk askerlerine ateş açıldı | TÜRKİYE | DW | 18.10.2019

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TÜRKİYE

İran sınırında Türk askerlerine ateş açıldı

Türkiye'nin İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde devriye gezen askerlere düzenlenen saldırıda bir asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Türkei Esendere Grenze Iran Plakatwand Khomeini (Getty Images/AFP/B. Kilic)

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askerlere açılan ateş sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına yapılan saldırının sınırın İran tarafından yapıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Ekim 2019 tarihinde Van Çaldıran sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada ise saldırının Perşembe gecesi saat 22.00- 22.15 sularında gerçekleştiği, açılan ateşe karşılık verilmesiyle çıkan çatışma sonucu yaralananların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakanlık ve valilikten yapılan açıklamalarda saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bir bilgi verilmedi ancak PKK'nın İran kolu olarak kabul edilen Kürdistan Özgür Yaşam Partisi'nin (PJAK) bölgede faaliyet gösterdiği biliniyor.

DHA/BK, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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