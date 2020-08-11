 Irak′tan Türkiye′ye nota | DÜNYA | DW | 12.08.2020

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DÜNYA

Irak'tan Türkiye'ye nota

Irak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. Irak ordusu, Türkiye'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki komutanının öldüğünü duyurmuştu.

Symbolbild - Fahne Irak (Getty Images/AFP/ A. Al-Rubaye)

Irak, Türkiye tarafından düzenlediğini açıkladığı insansız hava aracı saldırısında iki komutanının öldürülmesiyle ilgili olarak Ankara'dan izahat talep etti.

Bu doğrultuda Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Dışişleri Bakanlığına çağıran ve "sürekli şekilde yapılan ihlaller" nedeniyle protesto notası veren Irak hükümeti, "bu menfur saldırının" faillerinden hesap sorulmasını istedi.

Irak hükümeti, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bugün Bağdat'a yapmayı planladığı ziyareti de bu olay nedeniyle iptal etti.

Büyükelçiye verilen notaya ilişkin detaylar, Irak resmi haber ajansı INA tarafından aktarıldı.

PKK ile görüşüyorlardı

Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği insansız hava aracı saldırısında Irak ordusundan iki üst düzey yetkilinin öldüğü açıklandı.

Irak ordusundan dün yapılan açıklamada, Türkiye'ye ait bir insansız hava aracının, Kuzey Irak'taki Iraklı Sınır Muhafızlarına ait bir aracı hedef aldığı belirtilmişti. Açıklamada, vurulan araçtaki iki Iraklı komutan ve şoförün hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Iraklı yetkililer, söz konusu Sınır Muhafızları komutanlarının PKK'lılarla görüşme hâlindeyken vurulduğunu söylemişti. AFP'ye konuşan kaynaklar, bölgede daha önce Iraklı güçlerle PKK'lılar arasında çatışmalar olduğunu ve Iraklı askeri yetkililer ile PKK arasındaki görüşmenin de bölgedeki tansiyonun düşürülmesi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Iraklı komutanların öldürüldüğü olaya ilişkin Türkiye'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı dün Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde tespit edilen iki PKK'lının hava harekâtıyla öldürüldüğünü duyurmuştu.

DW,dpa,AFP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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