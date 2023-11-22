Irak'tan ABD'ye "egemenlik ihlali" suçlaması

Irak hükümeti, ABD'nin ülkedeki Irak Hizbullahı ya da Hizbullah Tugayları olarak bilinen Irak Ketaib Hizbullah Hareketine yönelik misilleme saldırılarını, egemenlik ihlali diye nitelendirerek kınadı. Irak Hükümet Sözcüsü Besim El Evadi, Salı ve Çarşamba günü şafaktan önce düzenlenen hava saldırılarının "Irak devlet kurumlarının bilgisi olmadan" yapıldığını ve "Irak egemenliğinin kabul edilemez bir ihlali" olduğunu belirtti. Ayrıca Bağdat'la koordine edilmeden düzenlenen saldırıların bölgedeki gerilimi tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı ifade edildi.

Irak hükümet sözcüsü, İran destekli güçlerin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırılarını da eleştirdi. El Evadi, "Ordu kurumunun dışındaki her askeri eylem ve faaliyet kınanır ve ulusal çıkarları tehlikeye atan yasadışı bir girişim olarak addedilir" dedi.

CENTCOM: Kısa menzilli füze saldırısına yanıt

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) konuyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 22 Kasım sabah saatlerinde Irak'ta iki ayrı tesise iki ayrı tam isabetli saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Açıklamada operasyonun, "21 Kasım tarihinde yakın menzilli füzeyle düzenlenen de dahil olmak üzere İran ve İran destekli grupların ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenlediği saldırılara doğrudan yanıt" niteliğinde olduğu belirtildi.

Hizbullah Tugayları, Curf el Sakar'daki mevkilerini hedef alan saldırılarda 8 savaşçısının öldüğünü duyurdu. Irak Hizbullahı, Irak silahlı kuvvetlerinin bir parçasını oluşturan Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) bünyesindeki gruplar arasında yer alıyor.

Pentagon: 66 kez saldırıya uğradık

Washington'un Gazze'de İsrail'e verdiği destek, İran ve İran destekli güçlerin tepkisini çekiyor. ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 17 Ekim tarihinden bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçleri en az 66 kez saldırıya uğradı. Savunma Bakanlığı Basın Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, bu saldırılardan 32'sinin Irak'ta 34'ünün ise Suriye'de gerçekleştiğini belirtti.

El Esad Hava Üssü Fotoğraf: Planet Labs Inc./AFP

Son saldırı El Esad Hava Üssü'nü hedef aldı

Söz konusu saldırıların en sonuncusu ise 21 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, El Esad Hava Üssü'ndeki ABD ve koalisyon güçlerine kısa mesafeli balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini, saldırıda 8 kişinin yaralandığını ve altyapının da hafif hasar gördüğünü söyledi.

Sözcü Ryder, "Saldırıya müteakip derhal bölgedeki bir ABD askeri AC-130 uçağı İran destekli milis aracına ve saldırıya katılan İran destekli milis personeline savunma saldırısı düzenledi" dedi. Anbar vilayetinde yer alan El Esad Hava Üssü ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan koalisyon güçlerine ev sahipliği yapıyor.

AFP, Reuters / EC, BK