Irak’ta Sadr yanlıları parlamentoyu bastı

Irak'ta hükümet binasının bulunduğu Yeşil Bölge’nin önünde toplanan yüzlerce gösterici Muhammed Şiya Es Sudani'nin Başbakan adaylığını protesto etti. Polisin tazyikli suyla müdahelesine rağmen yüksek güvenlikli bölgedeki barikatları aşarak Meclis binasına giren göstericiler, İran tarafından desteklenen Sudani ve Tahran aleyhinde sloganlar attı.

Göstericilerin çoğunluğunu Şii lider Mukteda es Sadr'ın destekçilerinin oluşturduğu belirtilirken, Başbakan Mustafa El Kazımi itidal çağrısı yaptığı göstericilerin bölgeden derhal çekilmesini istedi.

Sadr hareketi, geçen yıl Ekim ayında düzenlenen genel seçimlerde Meclis'te en fazla sandalyeyi elde eden grup olmasına rağmen Haziran ayında hareketin başbakan adayı Muhammed Cafer Sadr adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Sadr destekçileri, 2016'da da benzer biçimde Meclis binasını basmıştı. Mecliste oturma eylemi düzenleyen protestocular, dönemin başbakanı Haydar El Abadi'den siyasi reform talep etmişti.

Başbakan adayı Es Sudani, Eski Başbakan Nuri El Maliki tarafından aday gösterilmişti. Es-Sudani'nin göreve başlayabilmesi için önce kendisine hükümeti kurma görevini verecek bir Cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor. Irak'ta 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) işgalinden bu yana resmi olmasa da yerleşik bir siyasi gelenek olarak Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı da Sünni adaylar arasından seçiliyor.

DW,AP / SÖ,ET