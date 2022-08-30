Irak'ta Sadr gerginliği: İran sınırlarını kapattı

Irak güvenlik güçleriyle Sadr yanlılarının çatıştığı Bağdat'ta tansiyon düşmüyor. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar bugün de sürüyor. İran, çatışmalar nedeniyle Irak'la sınırlarını kapattı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr yanlılarıyla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar ikinci gününde de devam ediyor. Şu ana kadar 20'den fazla kişinin öldüğü çatışmalardaağır silahlar da kullanılıyor.

Irak güvenlik güçleri, hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli Yeşil Bölge'ye bugün dört roket atıldığını duyurdu.

Güvenlik güçleri, Sadr yanlılarının dün de havan mermisi ve roketlerle saldırdığını belirtmişti.

Bağdat'taki çatışmalar nedeniyle dün akşam ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün de sürüyor.

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından Bağdat'ta dün gerginlik bir kez daha tırmandı. Bağdat, Yeşil Bölge olarak bilinen yüksek güvenlikli bölgedeki hükümet sarayını basan Sadr yanlılarıyla güvenlik güçleri ve İran destekli milisler arasındaki yoğun çatışmalara sahne oldu. AFP haber ajansı, çatışmalarda Sadr yanlısı gruptan 23 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Associated Press, olaylarda bir Iraklı askerin de öldüğünü aktardı.

Siyaseti bırakma kararını, reform taleplerine diğer Şii liderlerce kulak asılmamasına tepki olarak aldığını belirten Sadr, daha sonra yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarda taraflarca silah kullanılmasını protesto etmek için açlık grevine başladığını duyurdu.

İran, Irak'la sınırlarını kapattı

İran, komşu ülkede yaşanan olaylar nedeniyle İran'la olan tüm kara sınırlarını kapattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, "Irak'la sınır kapandı. Güvenlik gerekçeleri nedeniyle İranlıların bir sonraki bildirime kadar Irak'a seyahat etmekten sakınmaları gerekiyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre, İran devlet televizyonu, İran'dan Irak'a uçuşların da durdurulduğunu duyurdu.

Türkiye'den sehayat uyarısı

Irak'taki olaylar nedeniyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Bağdat'a yönelik seyahat uyarısı yayımlamıştı. "Bağdat'ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadesini kullanılan Dışişleri Bakanlığı, hâlihazırda Irak'ta bulunan Türkiye vatandaşlarının ise Bağdat'ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmalarını istemişti.

Çatışmalarda öldürülen bir Sadr yanlısının cenazesi Fotoğraf: Wissam Al-Okaili/REUTERS

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ayrıca Irak'taki "tüm tarafları sağduyu ve itidale" davet etmişti.

Bağdat'taki olaylarla ilgili açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de "itidal" çağrısında bulunduğu tüm ilgili aktörlerden bir an önce tansiyonu düşürecek adımları atmalarını ve şiddetten kaçınmalarını istemişti.

Aylardır süren siyasi kriz

Irak'ta bir ay önce de Sadr destekçilerinin parlamento binasını basmasıyla olaylar tırmanmıştı.Sadr Hareketi, geçen yıl Ekim ayında düzenlenen genel seçimlerde Meclis'te en fazla sandalyeyi elde eden grup olmasına rağmen hükümeti kuracak çoğunluğu sağlayamamıştı. Haziran ayında diğer Şii gruplarla müzakereyi reddeden Sadr'ın çağrısı üzerine Sadr grubuna bağlı tüm milletvekilleri istifa etmiş, Sadr'ın Başbakan adayı Muhammed Cafer es-Sadr da adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Irak siyasetinde ABD ve İran etkisine karşı çıkarak ülkede büyük destek toplayan Sadr, erken seçime gidilmesini ve meclisin lağvedilmesini talep ediyordu.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,JD