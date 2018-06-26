Irak'ta oylar elle sayılacak

Irak Yüksek Mahkemesi, ülkede 12 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlere ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

Mahkeme, oyların elle yeniden sayılmasına karar verdi. Mahkeme Başkanı Medhat el Mahmud, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları sonrası parlamentonun oyların yeniden elle sayılması kararının Anayasa'yı ihlal etmediğini bildirdi. Oy sayma işleminin Salı günü başlaması planlanıyor.

Liderliğini yaptığı ittifakın seçimlerde üçüncü olması nedeniyle ağır bir yenilgi alan Başbakan Haydar İbadi, hükümetin yürüttüğü incelemeler neticesinde bağımsız seçim komisyonunun ciddi ihlaller yaptığı sonucuna vardıklarını duyurmuştu. İbadi'nin bu açıklamasından bir gün sonra da görev süresi 30 Haziran'da dolacak olan Irak parlamentosu, 12 Mayıs'ta kullanılan oyların yeniden ve bu kez elle sayılması yönünde karar almıştı.

Irak'ta oyların ilk kez elektronik sistemle sayıldığı seçimlerin ardından birçok vilayette ihlal suçlamaları ortaya atılmıştı.

Üç hafta kadar önce, Bağdat'taki iki milyon seçmenin yaklaşık yüzde 60'ının oy kullandığı El Russafa bölgesinde yer alan Irak Ticaret Bakanlığı binasında çıkan yangın sırasında depolarda tutulan oyların büyük bölümünün yandığı bildirilmişti.

Irak'taki seçimlerde Şii Sadr ittifakı birinci çıkmıştı.

DW,AFP/BS,ÖA

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