Irak'ta halk sandık başında

Irak'ta erken genel seçimler için oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 250 bin güvenlik görevlisinin görev aldığı seçimlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için başkent Bağdat'ta çok sayıda güvenlik noktası oluşturuldu, bazı caddeler girişe kapatıldı.

Seçimlerde 329 sandalyeli meclis için 3 bin 249 aday yarışacak. 40 milyon nüfuslu ülkede 24 milyondan fazla seçmen bulunuyor.

Irak Başbakanı Musafa El Kazımi liderliğindeki bakanlar kurulu Temmuz 2020'de ülkede uzun süredir devam eden kriz ve hükümet karşıt protestolar sonrası erken seçime gidilmesini kararlaştırmıştı. Irak'ta normal takvime göre seçimlerin Mayıs 2022'de yapılması planlanıyordu.

Siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Irak'ta Ekim 2019'da patlak verenhükümet karşıtı gösterilerde özellikle yolsuzluk, ekonomi ve altyapı sorunlarına tepki gösterilmişti.

Kerkük'te bir kontrol noktası

Boykot bekleniyor

Avrupa Birliği'nin seçim gözlem misyonunun başkanı olan Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubu üyesi Viola von Cramon, "yüksek güvenlik önlemlerinin" insanları oy kullanmaktan alıkoyduğu değerlendirmesinde bulundu. Başbakan El Kazımi, seçmenlere seçime katılma çağrısı yapmıştı. Ancak anketlere göre, yolsuzluk, işsizlik gibi sorunlar nedeniyle siyasi sisteme duyulan güvensizlikten ötürü birçok seçmenin seçimleri boykot etmesi bekleniyor.

Seçim öncesi yapılan değerlendirmelere göre, Şii Mukteda es-Sadr liderliğindeki grup seçimin favorisi olarak görülüyor.

Resmi seçim sonuçlarının pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

dpa, Reuters, AFP/BÖ,CÖ

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