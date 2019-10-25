Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Irak’ta siyasi değişimi talebiyle yapılan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Güvenlik güçleri, başkent Bağdat’ta barikatları aşarak Ahrar köprüsü üzerinden hükümet binalarının olduğu bölgeye ilerlemek isteyen göstericilere müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda, en az 5 kişinin öldüğü, 20’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Iraklı protestocular, tepkilerini artan bir biçimde Irak hükümeti, Şii siyasi grupları ve milis güçleri ile yakın ilişki içerisinde olan İran’a yöneltiyor.

Pazar gecesi ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğunu hedef alan göstericilere müdahale eden güvenlik güçleri, üç göstericinin vurularak öldürüldüğünü, 19 gösterici ile yedi polisin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Konsolosluğu molotof kokteylleri ile hedef alan göstericiler, İran bayrağını indirmeye çalışmış, sonuç alamayınca konsolosluk duvarına Irak bayrağı asmıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İran Konsolosluğunu hedef alan saldırıyı kınadı. Açıklamada ülkedeki yabancı diplomatik temsilciliklerinin güvenliğinin öneminin altı çizildi, bunun "aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi" olduğu vurgulandı.

Protestocuların İran'a yönelik öfkesi artıyor

Sosyal medya paylaşımı gözaltı nedeni

Ülkenin batısı ve Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde şimdiye kadar protesto gösterileri düzenlenmediği, gösterilere sosyal medyada destek açıklayanların ise tutuklandığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak güvenlik güçlerinin sosyal medya paylaşımlarını izlediğini, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde sosyal medyada gösterileri destekleyen paylaşımları nedeniyle üç kişinin gözaltına alındığını, ikisinin bir süre sonra serbest bırakıldığını, dördüncü bir kişinin ise gözaltına alınacağı uyarısı üzerine kaçarak gizlendiğini duyurdu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve AFP ajansına konuşan Anbarlılar "terörist" ya da "Saddam destekçisi" suçlamasına hedef olmaktan korktukları için sessiz kaldıklarını, bu nedenle de protesto gösterisi düzenlemediklerini ifade ettiler.

Ekim ayının başında gösterilerin başlaması üzerine Irak hükümeti iki hafta boyunca internete erişimi tümüyle engellemiş, ardından da sosyal medya platformu Facebook ve popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı yasaklamıştı. Ancak Iraklılar, sanal özel ağlar üzerinden bu servisleri kullanmaya devam etti.

3 Ekim'deki protesto gösterileri

Ölü sayısı 250’yi aştı

Irak’taki hükümet karşıtı gösteriler, 1 Ekim’de, yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gerekçesiyle başlamıştı. Özellikle Bağdat ile ülkenin güneyindeki Şii bölgelerde düzenlenen protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 250’yi aştığı belirtiliyor.

DW,AFP,AP,Reuters/SV,DA

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