Irak'ta eşcinsel ilişkiye 15 yıl hapis cezası verilecek

Irak Temsilciler Meclisi, eşcinselliği suç kapsamına alan ve kendi rızasıyla eşcinsel ilişkiye girenlerin 10'dan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören yasa değişikliğini kabul etti.

Fuhuş yasasında yapılan değişikliğe göre eşcinselliği "herhangi bir biçimde" teşvik edenler de 7 yıl hapis cezasının yanı sıra 7 bin ila 10 bin euro değerinde para cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca cinsiyet değiştirme ameliyatı olanlar ya da "kasten efemine davranışlarda bulunanlara" bir ila üç yıl arasında değişen hapis cezaları verilebilecek. Yasa değişikliğinin taslak halindeki daha önceki bir versiyonunda aynı cinsten kişilerin cinsel ilişkiye girmesinin idam cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

"Çocukları koruma" gerekçesi

Irak Temsilciler Meclisi Başkanvekili Muhsin Ali Ekber El Mendelavi yasa değişikliğini savundu. Mendelavi değişikliğin "toplumun ahlaki değer yapısını savunmak" bakımından kararlı bir adım olduğunu belirtti ve amacın "çocukları ahlaksızlığa ve eşcinselliğe davetten korumak" olduğunu söyledi.

Aynı cinsten kişiler arasında seks Irak'ta daha önce yasalarda açık bir biçimde suç olarak tanımlanmamıştı. Ancak yetkili makamlar muğlak ahlak yasalarını LGBTİ+ bireyler hakkında cezai yaptırımda bulunmak için kullanmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Ağustosta yaptığı açıklamada parlamentoya gelen yasa değişikliğini hükümetin cinsel azınlıklara yönelik "düşmanca söylemi", ülkedeki faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinin çalışmalarına baskı olarak tanımlamıştı.

"Kendi olmak suç haline getiriliyor"

Irak'taki az sayıdaki LGBTİ+ örgütü arasında yer alan IraQueer "Kendi olmanın bir suç olduğu bir dünyaya doğru ilerliyoruz" açıklamasını yaptı. Açıklamada "Bu yasanın kabul edilmesi birçoğunun şu anda ve gelecekte hayatını karartacaktır. Genç Iraklılar yakalanacak ve hükümet herhangi bir gerekçe olmaksızın onları cezaevine atabilecek veya onlara daha kötü şeyler yapabilecektir" denildi.

Uluslararası Af Örgütünün Irak uzmanı Ras Salaji X hesabından yaptığı açıklamada gelişmenin "bütünüyle korkunç" olduğunu söyledi. Irak'ın "LGBT topluluğuna ayrımcılığı yasalaştırdığını" söyleyen Salaji 30 yıldan eski olan fuhuş yasasında yapılan değişikliğin "temel insan haklarına ağır bir saldırı" olduğunu belirtti.

ABD ve İngiltere'den tepki

Irak'taki yasa değişikliğine ABD ve İngiltere'den de tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller kabul edilen yasanın "Irak toplumunda en çok risk altında olanları tehdit ettiğini" ve "ifade özgürlüğünü engellemek için kullanılabileceğini" söyledi. Yasanın yabancı yatırımları kaçırabileceği uyarısında bulunan Miller, "Uluslararası iş koalisyonları daha şimdiden Irak'taki bu tür bir ayrımcılığın iş dünyasına ve ekonomik büyümeye zarar vereceğine işaret etti" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da yasayı "tehlikeli ve endişe verici" olarak niteledi.

AP, dpa, AFP / EC, HT

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