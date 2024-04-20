Irak'ta askeri üsse saldırı: En az bir ölü

Bağdat'ın güneyindeki bir askeri üste gece saatlerinde yaşanan patlamalarda en az bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı. ABD, birliklerinin Irak'ta bir saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti.

Irak'ın merkezinde bulunan bir askeri üssün, Cuma gecesi geç saatlerde saldırıya uğradığı bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu aktardı. Irak'ın resmi haber ajansı INA ise, saldırıda bir kişinin öldüğünü, aralarında Irak ordusuna mensup birinin de olduğu en az sekiz kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak ordusundan yapılan açıklamada da, yaralılar arasında en az üç Irak askeri bulunduğu ve gece yaşanan patlamalardan önce ve patlamalar esnasında havada savaş uçağı ya da insansız hava aracı tespit edilmediği belirtildi.

Üs İran yanlısı milisler tarafından da kullanılıyor

Saldırıya uğrayan Bağdat'ın güneyindeki Babil vilayetinde bulunan Kalsu Askeri Üssü, Irak ordu birliklerinin yanı sıra İran yanlısı Haşdi Şabi'ye bağlı paramiliter güçlerin de konuşlandığı bir üs olarak biliniyor. IŞİD'e karşı savaşan ve ağırlıklı olarak Şii gruplardan oluşan Haşdi Şabi'den patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının maddi kayıpların ve can kayıplarına yol açtığı belirtilirken, hayatını kaybedenlere ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı ilk etapta üstlenen olmazken ABD ordusu, saldırının arkasında kendilerinin olmadığı mesajını verdi. ABD Merkez Komutanlığı sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, Amerikan birliklerinin bir saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddederek, "Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ta bugün bir hava saldırısı düzenlememiştir" ifadelerine yer verdi.

İslami Direniş İsrail'i suçluyor

Irak'taki İran yanlısı milislerin çatı örgütü olan İslami Direniş ise, Kalsu Askeri Üssü'ne yapılan saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Örgüt, söz konusu saldırıya hemen yanıt verildiğini ve İsrail'in en güneyinde yer alan liman kenti Eilat'ta "hayati bir hedefin" vurulduğunu duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama yapmyana İsrail ordusu ise, Eilat'a saldırıda bulunulduğu yönündeki iddianın incelendiğini kamuoyu ile paylaştı.

AFP,dpa / SÖ,ET

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