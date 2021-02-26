 Irak′ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı | DÜNYA | DW | 03.03.2021

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DÜNYA

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı Papa Françesko’in ülkeye yapacağı ziyaretten iki gün önce gerçekleşti.

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Irak'ın batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. Üste Iraklı askerler olduğu gibi ABD öncülüğündeki IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon askerlerinin de bulunduğu bildirildi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto üsse 10 roketin saat 7.20'de isabet ettiğini doğruladı ancak zayiatla ilgili bilgi vermedi. Marotto saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Irak güvenlik güçleri 10 Grad tipi roketin üssü vurduğunu ancak "kayda değer bir kayıp olmadığını" açıkladı.

AFP'ye konuşan Batılı kaynaklar roketlerin İran yapımı Arash tipi 122 mm topçu roketi olduğunu bildirdi.

Irak'ta bir ay içinde ikinci kez roket saldırısı meydana gelirken, bu sabahki saldırının Papa Françesko'in ülkeyi ziyaretinde iki gün önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

İran destekli gruplar suçlanıyor

Irak'ta geçen yıl Batılı hedeflere roketle ve yol kenarına bomba koymak suretiyle bir çok saldırı düzenlendi. Batılı askeri kaynaklar saldırılardan İran destekli grupları sorumlu tutuyor.

Şubat ayında da Kuzey Irak'taki Erbil'de havalanı ve yerleşim bölgelerine roket saldırısı düzenlenmiş, ABD öncülüğündeki IŞİD'e Karşı Uluslararası Koalisyon'dan yapılan açıklamada, roket saldırılarında bir kişinin yaşamını yitirdiği ve biri ABD askeri olmak üzere beş kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bu saldırıyı internet üzerinden yaptığı açıklama ile ismi pek bilinmeyen "Evliya el Dam" adlı örgüt üstlenmişti. ABD ve Irak güvenlik birimleri, geçen yıl bir dizi benzer küçük grubun ortaya çıktığına işaret ederek bu grupların arkasında İran yanlısı Kataib Hizbullah ve Asaib Ehl'il Hak gruplarının bulunduğunu tahmin ediyor.

AFP,rtr, AP/SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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